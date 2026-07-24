Niegan declarar causa compleja investigación contra José Gabriel Carrizo por presunto enriquecimiento injustificado

Panamá/Un juez rechazó la solicitud del Ministerio Público para declarar como causa compleja la investigación seguida al exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

La información fue proporcionada por Pedro Milán, abogado del exvicepresidente, quien indicó que el proceso deberá avanzar hacia la siguiente etapa. De acuerdo con la defensa, se esperará un periodo de 10 días para que se defina la fecha correspondiente.

Por su parte, la Fiscalía confirmó que fue rechazada la solicitud de un plazo adicional para continuar la investigación. No obstante, aseguró que cuenta con suficientes elementos para presentar la acusación.

La decisión impide que la Fiscalía obtenga la ampliación de los plazos que permite una causa compleja. El Código Procesal Penal establece que, una vez terminado el periodo de investigación, el fiscal dispone de 10 días para definir si presenta una acusación, solicita el sobreseimiento o adopta otra de las decisiones previstas por la ley.

Actualmente, el vicepresidente tiene arresto domiciliario e impedimento de salida del país. Como recordarán, Carrizo fue capturado en el aeropuerto de Tocumen, tras regresar de la ciudad de Nicaragua, donde pensaba juramentarse como diputado del Parlamento Centroamericano.

Investigación por $1.9 millones no justificados

La investigación penal surgió de un informe de la Contraloría General de la República que señala un supuesto enriquecimiento injustificado de $1.9 millones atribuido a Carrizo.

Dentro del proceso, que inicialmente tenía carácter administrativo, la Contraloría ordenó en noviembre de 2025 el secuestro de bienes y cuentas bancarias del exvicepresidente hasta por $1.3 millones.

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La medida fue formalizada mediante la Resolución n.° 3757-2025-LEG/PJ, fechada el 22 de octubre de 2025 y firmada por el contralor general Anel Flores.

El documento ordenó el secuestro de cuentas mantenidas en el Banco Nacional de Panamá, Banco General, Multibank y Banco Prival, además de vehículos y eventuales créditos a favor de Carrizo contra el Estado.

La resolución también estableció que la medida podría extenderse a plazos fijos, valores, depósitos y otras propiedades que fueran identificadas como vinculadas al exvicepresidente.

La defensa de Carrizo asegura que demostrarán que el presunto enriquecimiento injustificado por 1.9 millones, en el que se basa la Fiscalía, "no existe".

Con información de Yami Rivas.