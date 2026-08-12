Publio De Gracia: Juez ordena detención provisional para exdirector de la DGI y reporte periódico para su esposa

Durante la audiencia, el fiscal superior anticorrupción Eduardo Enrique Rodríguez señaló que la investigación comenzó el 25 de mayo de 2026, a partir de un informe de la Contraloría General de la República que detectó un incremento patrimonial no justificado de $724,682.39 atribuido al exfuncionario.

El exdirector de la Dirección General de Ingresos, Publio De Gracia, acudió la mañana de este miércoles al Sistema Penal Acusatorio, para la finalización de la audiencia de solicitudes múltiples por la investigación que se lleva en su contra por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

El juez a cargo de la diligencia judicial ordenó la detención provisional para el exdirector de la DGI y a su esposa Elaine Salteiro González, quien también fue imputada por blanqueo de capitales, se le dispuso reporte periódico lunes y viernes, impedimento de salida del país, mantener domicilio, prohibido mantener comunicación con De Gracia.

En la audiencia, el Ministerio Público (MP) solicitó la detención provisional exponiendo todos los riesgos y reiterando los argumentos presentados el día anterior.

Señaló que, además de la cuantía de B/. 724 mil, existen otras sumas que aún están por investigarse, para lo cual se requiere verificar la trazabilidad de los fondos.

En tanto, la defensa solicitó que la medida cautelar que se le establezca sea la de reporte periódico, indicando que se el imputado se ha mantenido en el país colaborando con la justicia, además de su arraigo familiar y laboral.

De Gracia, fue imputado este martes bajo estos cargos, luego de que la fiscalía planteara ante el juez de garantía un esquema de movimientos financieros sospechosos que reflejarían una desproporción entre los ingresos que percibió durante su gestión al frente de la DGI, entre 2019 y 2025, y su patrimonio.

El fiscal superior anticorrupción Eduardo Enrique Rodríguez señaló que la investigación comenzó el 25 de mayo de 2026, a partir de un informe de la Contraloría General de la República que detectó un incremento patrimonial no justificado de $724,682.39 atribuido al exfuncionario.

La defensa del exdirector de la DGI anunció apelación a la medida cautelar, audiencia que se deberá llevar a cabo el próximo 31 de agosto a las dos de la tarde en el Tribunal Superior de Apelaciones.

Una tercera persona enfrenta audiencia

Indicó que la coimputada, Ninoshka Ríos, quien fue señalada como 'amiga personal' de De Gracia, y enfrentará audiencia esta tarde, está colaborando con la investigación, y que ha manifestado temor por su vida, pues ha sido amenazada. Su relato de los hechos coincide con lo expuesto por el MP.

Según lo señalado, la coimputada recibió B/. 61 mil, además de B/. 10 mil que le fueron regalados.

La Fiscalía también expuso como elementos de la investigación el alto consumo en tarjetas de crédito, cuyos saldos eran cancelados de manera inmediata; el uso reiterado de dinero en efectivo cuya procedencia no estaba justificada; y el traspaso de deudas, propiedades, viviendas y vehículos.

Trama del caso

La investigación contra el exdirector de la DGI, De Gracia, apunta a un incremento patrimonial no justificado de $724,682.39, según expuso la Fiscalía Anticorrupción durante una audiencia.

El exfuncionario fue aprehendido el 10 de agosto en la Operación Cuestor. La investigación, iniciada el 25 de mayo a partir de un informe de la Contraloría, también analiza movimientos de dinero en efectivo, gastos elevados con tarjetas de crédito, transferencias a familiares y traspasos de propiedades, vehículos y deudas.

La Fiscalía sostiene que estos movimientos no guardarían relación con los ingresos que De Gracia obtuvo como director de la DGI entre 2019 y 2025.

Además, se mencionaron transferencias hacia cuentas de su esposa, incluyendo fondos provenientes de una sociedad que representaba a FCC en un proceso ante la DGI, mientras la empresa habría recibido exoneraciones por unos $16 millones.

Una tercera persona, descrita como cercana al exdirector desde 2021, también fue aprehendida y, según la Fiscalía, habría recibido dinero en sus cuentas bancarias.