Tribunal mantiene la detención a 22 imputados por contaminación de contenedores con drogas en puerto del Pacífico

Dentro de estas investigaciones se produjeron cuatro sentencias condenatorias mediante acuerdos de pena, con sanciones que van entre los 120 y 80 meses de cárcel.

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar de detención provisional impuesta a las 22 personas, imputadas dentro del proceso denominado Operación Alianza, investigación relacionada con una presunta red dedicada al tráfico internacional de drogas mediante la contaminación de contenedores en el puerto de Balboa.

El Ministerio Público investiga la presunta comisión de tres delitos: conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, tráfico internacional de drogas y blanqueo de capitales.

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Dentro de este proceso el Juzgado de Garantías validó cuatro acuerdos de pena de 120,108, 64 y 60 meses de prisión por los mismos cargos.

La investigación, desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, incluyó operativos y allanamientos en Panamá, Panamá Oeste y Colón, apunta a la presunta participación de estas personas en una presunta estructura dedicada al envío de sustancias ilícitas hacia mercados internacionales, a través de cargas contenerizadas.

Tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones, el fiscal de Delitos Relacionados con Drogas, Julio Campines, destacó que a los imputados se les atribuyó un supuesto vínculo con actividades delictivas relacionadas con drogas y que aún se mantienen los riesgos procesales por los que se justifica mantener la detención provisional como medida cautelar.

Campines también señaló que, durante las investigaciones, las autoridades detectaron que los presuntos integrantes de la estructura mantenían una jerga o lenguaje particular entre ellos para coordinar sus operaciones delictivas.

Por su parte, la defensa reconoció que no todos los imputados habrían tenido el mismo grado de participación dentro de los hechos.

El Ministerio Público continúa con las diligencias investigativas para determinar las responsabilidades individuales de los involucrados.