Pete Hegseth llega a Panamá para reunirse con Mulino y abordar lucha contra los cárteles

La visita se desarrolla en el marco de los esfuerzos de Estados Unidos y países de la región para fortalecer la cooperación en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y combate a las organizaciones criminales transnacionales.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajará este miércoles a Panamá, donde participará en el Foro de la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C).

Durante su visita, Hegseth tiene previsto reunirse con el presidente panameño, José Raúl Mulino, y sostener una reunión bilateral con altos funcionarios de Colombia.

El funcionario estadounidense también se reunirá con militares de Estados Unidos que participan en el Curso de Entrenamiento de Operaciones en la Selva y observará ejercicios de entrenamiento del sistema PANAMAX.

Te puede interesar: Panamax 2026: Fuerzas especiales de distintos países participaron en simulacro en el canal de Panamá

La visita se desarrolla en el marco de los esfuerzos de Estados Unidos y países de la región para fortalecer la cooperación en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y combate a las organizaciones criminales transnacionales.

Hegseth pronunciará un discurso durante el foro A3C. Sus declaraciones serán transmitidas en directo a través del sitio web y las redes sociales del Departamento de Guerra de Estados Unidos y posteriormente estarán disponibles en su plataforma oficial.

La visita de Hegseth a Panamá se produce en medio de los entrenamientos de cooperación entre ambos países en materia de seguridad y defensa, así como de coordinación regional frente a las actividades de los grupos dedicados al narcotráfico.

Unas 1,200 unidades de fuerzas especiales de varios países se encuentran en Panamá participando en estas jornadas de entrenamiento militar, con ejercicios en aire, mar y tierra, y de ciberseguridad, cuyo objetivo es mejorar la interoperabilidad de las fuerzas de seguridad para la protección de infraestructuras críticas como el canal de Panamá.

Pese a la información difundida por el Departamento de Guerra de Estados Unidos, la Cancillería en Panamá ha dicho que no tiene confirmación de la agenda de Hegseth.