Temblor en Tonosí: Problemas eléctricos obligan al cierre preventivo de Caipi en Los Olivos de Los Santos

El director regional del Sinaproc, Iván Pérez, recomendó a la población mantener la calma durante un movimiento sísmico y alejarse de ventanas, especialmente quienes se encuentren en edificios de dos o más plantas.

Los Santos/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en la provincia de Los Santos realizó inspecciones en centros educativos e instituciones luego del temblor de magnitud 7,4 registrado en Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto y percibido por numerosos residentes.

Durante los recorridos efectuados en horas de la mañana, personal de la entidad identificó pequeñas rajaduras en algunos sectores, por lo que se mantiene la evaluación de las condiciones de las estructuras.

Posteriormente, en horas de la tarde, se registró un temblor de magnitud 4.2 en el sector de Tonosí.

Como medida preventiva, fue cerrado el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) de Los Olivos, debido a una situación relacionada con el sistema eléctrico del inmueble. Las autoridades solicitaron mejorar las condiciones de la instalación eléctrica antes de retomar sus actividades.

¿Qué hacer durante un sismo?

El director regional del Sinaproc, Iván Pérez, recomendó a la población mantener la calma durante un movimiento sísmico y alejarse de ventanas, especialmente quienes se encuentren en edificios de dos o más plantas.

"Que desalojen el área. No corran, tomen las situaciones con calma", recomendó Pérez, quien advirtió sobre el riesgo de sufrir otros accidentes al intentar salir apresuradamente de una estructura.

También pidió alejarse de cables y tendidos eléctricos y buscar un punto seguro, despejado de estructuras u objetos que puedan representar un peligro.

Por otro lado, Pérez explicó que la provincia también está experimentando fuertes vientos y oleajes.

Ante estas condiciones, las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse atentos a los avisos oficiales y adoptar medidas de precaución, especialmente quienes realizan actividades en el mar.

Sinaproc recordó que, ante una emergencia, la principal recomendación es mantener la calma, alejarse de zonas de peligro y buscar un lugar seguro.

Información de Eduardo Javier Vega