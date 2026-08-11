Temblor | Panamá busca adquirir sistema de alerta de Google: 'Estamos en la zona de mayor sismicidad en el planeta'

Uno de los objetivos planteados es que el país pueda contar con el sistema de alerta de Google , para lo cual ya se han iniciado conversaciones con la empresa. El sistema funcionaría en dispositivos Android.

Ciudad de Panamá/El reciente temblor de magnitud 7.4 registrado en Colombia volvió a evidenciar la vulnerabilidad sísmica de Panamá y la necesidad de fortalecer los mecanismos de monitoreo y alerta.

Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, explicó que la fuerte percepción del movimiento en territorio panameño tiene relación con las características del evento y con la forma en que se propagaron las ondas sísmicas.

Remarcó que Panamá no está exento de la actividad sísmica debido a su ubicación en una zona de alta sismicidad del planeta, donde interactúan diferentes placas tectónicas.

De acuerdo con Luque, el sismo ocurrió en una zona de subducción, pero además se produjo dentro del mismo bloque superior, por lo que es considerado un sismo intraplaca. Esto permitió que las ondas viajaran directamente dentro de la placa sin una atenuación significativa.

Esto provocó que en Panamá se reportaran vibraciones prolongadas, de entre 40 segundos y casi un minuto en algunos lugares, una duración poco habitual para este tipo de movimientos percibidos en el país.

Estamos en la zona de mayor sismicidad en el planeta, es donde el cinturón de fuego hace esfuerzo, donde hace contacto con otras placas esta sismicidad. Estadísticamente no estamos fuera de lo normal, ha sido coincidencia que se haya dado una secuencia de otro, pero el contacto de estas placas en el caso de Venezuela fue la del Caribe contra la placa suramericana", detalló.

En el caso de Colombia, explicó que existe una compleja interacción de placas y fallas activas, con la placa de Nazca desplazándose por debajo de la placa sudamericana, en un proceso conocido como subducción.

Una de las claves para entender por qué el movimiento se sintió con tanta intensidad y durante un periodo prolongado está, según el director de Geociencias, en la forma en que se propagaron las ondas.

Luque explicó que el sismo ocurrió en una zona de subducción, pero además se produjo dentro del mismo bloque superior, por lo que es considerado un sismo intraplaca.

En este tipo de evento, las ondas sísmicas pueden viajar directamente dentro de la placa sin que exista una atenuación importante. Como consecuencia, transmiten un amplio rango de frecuencias y la vibración puede sentirse durante más tiempo y en áreas extensas.

En Panamá hubo reportes de personas que percibieron el movimiento durante 40 segundos y hasta casi un minuto, una duración que, según Luque, no es habitual en los sismos que suelen sentirse en el país.

El especialista indicó que la peligrosidad de un terremoto no depende de un único factor, sino de una combinación de elementos como la magnitud, la profundidad y la manera en que se transmiten las ondas sísmicas.

¿Puede predecirse un terremoto?

Ante la preocupación de la población por la posibilidad de nuevos movimientos, Luque fue enfático en señalar que los terremotos no pueden predecirse con precisión, es decir, no es posible determinar de antemano el día, la hora, la ubicación y la magnitud de un próximo evento.

Acumulación de energía

Lo que sí puede estudiarse es el llamado ciclo sísmico, que contempla periodos en los que se acumula energía hasta que esta es liberada súbitamente. Para grandes sismos, explicó, existen estimaciones de periodos de recurrencia de alrededor de 100 a 200 años, aunque con márgenes de error.

Luque también se refirió a las llamadas teorías de los precursores sísmicos, que buscan identificar cambios que puedan presentarse antes de un terremoto.

Entre las hipótesis estudiadas se encuentran posibles modificaciones en la atmósfera, así como cambios en los valores magnéticos y electromagnéticos en zonas cercanas a fallas activas. También existen teorías relacionadas con el comportamiento de algunos animales antes de un evento sísmico.

Panamá busca contar con un sistema de alerta sísmica

Tras los recientes eventos, Luque confirmó que en Panamá se conformó un comité para analizar y fortalecer las herramientas disponibles para responder ante este tipo de emergencias.

Uno de los objetivos planteados es que el país pueda contar con el sistema de alerta de Google, para lo cual ya se han iniciado conversaciones con la empresa. El sistema funcionaría en dispositivos Android.

Además, se busca fortalecer la capacidad del Instituto de Geociencias para detectar y monitorear los movimientos sísmicos.

Actualmente, el país cuenta con 63 sismógrafos, pero por limitaciones presupuestarias solamente unos 50 están funcionando, según explicó Luque.

El director también señaló que existen zonas con menor cobertura, como Darién, donde indicó que cuentan con pocos equipos para realizar mediciones suficientes.

La ocurrencia de estos eventos vuelve a poner el foco en la preparación. Para Luque, Panamá debe fortalecer sus capacidades y aprender a convivir con una realidad sísmica que forma parte de las características geográficas de la región.

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