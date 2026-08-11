Clima en Panamá: Se esperan fuertes ráfagas de viento y lluvias aisladas en varios sectores del país

El Imhpa advierte además sobre posibles ráfagas de hasta 55 km/h en Costa Abajo de Colón, Coclé, Panamá Oeste, sectores de la Región Metropolitana y el Golfo de Panamá.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para este martes 11 de agosto condiciones variables en el país, con lluvias aisladas en distintos sectores y posibles ráfagas de viento de hasta 55 km/h.

En la vertiente del Caribe, se esperan nublados ocasionales que podrían generar lluvias aisladas desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón. En el resto de esta vertiente se prevé cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias aisladas durante la noche.

Para la vertiente del Pacífico, predominará el cielo despejado a parcialmente nublado durante el día. En horas de la tarde se esperan aguaceros aislados, acompañados ocasionalmente de actividad eléctrica, principalmente en sectores de Chiriquí, Veraguas y Darién.

También podrían registrarse intervalos nubosos y lluvias aisladas y esporádicas en la Región Metropolitana, sectores de Panamá Oeste y el área montañosa de la península de Azuero.

Durante la noche se prevén aguaceros aislados con actividad eléctrica en sectores marítimos y en Darién.

Las temperaturas mínimas estarán entre 13 °C y 18 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 22 °C y 27 °C.

Las máximas alcanzarán entre 22 °C y 26 °C en la cordillera Central y entre 29 °C y 35 °C en el resto del territorio nacional.

Los vientos predominarán del oeste al noreste, con velocidades de hasta 30 km/h en sectores marítimos, Panamá Oeste, Coclé y Los Santos, y de hasta 20 km/h en el resto del país.

Para la tarde se esperan vientos del sur al suroeste, de hasta 20 km/h, en el golfo de Chiriquí, sectores de esa provincia y las costas del sur de Veraguas.

El Imhpa advierte además sobre posibles ráfagas de hasta 55 km/h en Costa Abajo de Colón, Coclé, Panamá Oeste, sectores de la Región Metropolitana y el golfo de Panamá.

En el Caribe, se esperan olas de entre 1.2 y 2.2 metros, con periodos de 6 a 10 segundos.

En el Pacífico, las olas alcanzarían entre 0.4 y 1.1 metros, con periodos de 14 a 19 segundos.

Además, los índices máximos de radiación UV-B estarán entre 09 y 11, considerados de riesgo muy alto a extremo, por lo que se recomienda tomar medidas de protección durante la exposición al sol.

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