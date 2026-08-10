Asamblea Nacional | Gestión de obras por diputados divide opiniones ante tercer debate de reformas al reglamento interno

Luis Duke, de Vamos, advierte que la medida abre espacio a la discrecionalidad en el uso de recursos públicos; Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas, niega que implique el regreso de las partidas circuitales.

Panamá/El artículo que permitiría a los diputados gestionar y fiscalizar programas y proyectos en sus circuitos mantiene enfrentadas a las bancadas de Vamos y Realizando Metas, mientras el proyecto de ley 594, que reforma el reglamento interno de la Asamblea Nacional, permanece pendiente de tercer debate.

La bancada de Vamos sostiene que las modificaciones aprobadas en segundo debate no representan avances y, por el contrario, contienen retrocesos. Su principal cuestionamiento se concentra en la posibilidad de que los diputados intervengan en la gestión de obras, debido al riesgo de discrecionalidad en la asignación de recursos públicos.

El diputado Luis Duke manifestó que esa función corresponde a los gobiernos locales y no a los integrantes de la Asamblea Nacional. “Si los diputados quieren hacer obra, que se lancen a representante o alcalde, no a diputado; estamos para hacer leyes”, expresó.

Duke señaló que Vamos evalúa proponer que el proyecto regrese a segundo debate para intentar eliminar ese artículo. Sin embargo, reconoció que la bancada no cuenta con los votos necesarios.

“Posiblemente podamos bajarlo a segundo debate, pero tenemos que entender nuestra realidad: no tenemos los votos”, sostuvo. El diputado también cuestionó que durante la discusión fueran rechazadas propuestas relacionadas con la prohibición del nepotismo y el descuento salarial a los diputados que no asistan a las sesiones.

“Yo lo que pronostico es que esto se va a aprobar en tercer debate y va a caer al final en la mesa del presidente de la República, quien tendrá que decidir qué se va a hacer con este proyecto de ley”, agregó.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa también ha calificado las reformas como un retroceso y ha advertido que el artículo podría permitir discrecionalidad en el reparto de recursos estatales y debilitar la institucionalidad democrática.

En contraste, el diputado Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas, rechazó que la disposición permita revivir las partidas circuitales, mediante las cuales los diputados manejaban recursos asignados a sus respectivos circuitos.

Es otra estupidez, porque las partidas circuitales estaban asignadas directamente a los diputados en ese momento y ellos mismos eran, de hecho, agentes de manejo. Aquí nosotros no vamos a manejar ninguna partida; vamos a gestionar como se ha gestionado toda la vida”, declaró Camacho.

Ante los cuestionamientos de que esa función podría convertirse en una excusa para ausentarse del pleno, Camacho aseguró que puede cumplir ambas responsabilidades.

“Yo estoy en el pleno aquí, pero tengo mi equipo haciendo las gestiones que tiene que hacer bajo mi supervisión. Yo estoy en el pleno, pero a veces estoy en la comunidad”, expresó.

Camacho manifestó que no observa razones para devolver el proyecto a segundo debate. Al momento de sus declaraciones, la iniciativa continuaba en el orden del día, mientras el pleno atendía la ratificación de integrantes de varias juntas directivas.

Con información de Meredith Serracín.