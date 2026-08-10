Erika Ender relata momentos de tensión tras terremoto de 7.4 en Colombia

Ender explicó que, aunque anteriormente había experimentado sismos en ciudades como México y Los Ángeles, nunca había sentido uno de tal intensidad y duración.

Erika Ender

La cantautora panameña Erika Ender relató los momentos de tensión que vivió este lunes durante el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia y que fue sentido con fuerza en Bogotá, ciudad donde se encontraba al momento del movimiento telúrico. El epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó.

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