El jefe de la Zona Policial de San Miguelito, Javier Batista, informó que ya se han realizado nuevos acercamientos con autoridades locales para evaluar esta alternativa como una medida preventiva frente a la incidencia delictiva.

Ante hechos recientes de homicidio, robo y hurto en los que se ha registrado la presunta participación de menores de edad, autoridades de San Miguelito analizan la posibilidad de aplicar nuevamente un toque de queda en algunos corregimientos considerados de mayor riesgo.