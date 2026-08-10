Autoridades analizan nuevo toque de queda en San Miguelito

El jefe de la Zona Policial de San Miguelito, Javier Batista, informó que ya se han realizado nuevos acercamientos con autoridades locales para evaluar esta alternativa como una medida preventiva frente a la incidencia delictiva.

Segundo fin de semana de toque de queda en San Miguelito

Ante hechos recientes de homicidio, robo y hurto en los que se ha registrado la presunta participación de menores de edad, autoridades de San Miguelito analizan la posibilidad de aplicar nuevamente un toque de queda en algunos corregimientos considerados de mayor riesgo.

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