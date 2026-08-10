Temblor en Colombia | David Bisbal sorprendido: 'Por favor, virgencita', así clamó el cantante en sus redes

El cantante español recién había aterrizado en Bogotá, capital de Colombia, para la final de Operación Triunfo USA cuando el fuerte sismo sacudió su hotel. Entre rezos y videos en sus historias, el artista mostró su preocupación y compartió líneas de emergencia.

Colombia/Las historias de Instagram de David Bisbal se convirtieron en el reflejo del pánico que vivió la mañana de este lunes 10 de agosto. El cantante español, quien se encuentra de visita en Bogotá, no dudó en documentar desde su teléfono el preciso instante en que un fuerte terremoto en Colombia sacudió la habitación de su hotel.

Apenas unas horas después de aterrizar en el país, procedente de España a las 3:30 de la madrugada, el artista enfrentó el movimiento telúrico de 7.4 de magnitud que, según el Servicio Geológico Colombiano, tuvo su epicentro en el departamento del Chocó alrededor de las 7:34 a. m.

A través de sus redes sociales, el intérprete compartió videos donde se observa cómo las lámparas y algunos objetos del lugar comienzan a moverse bruscamente. Con la voz entrecortada y visiblemente asustado mientras esperaba que terminara el sismo, Bisbal dejó al descubierto su angustia en directo.

"Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío", se le escucha decir en uno de los clips. En otra de las grabaciones subidas a la plataforma, el músico repite en tono de súplica: "Por favor, por favor, virgencita".

El motivo de su viaje no es otro que su participación en la gran final del programa Operación Triunfo USA, un compromiso profesional que lo trajo al país sudamericano acompañado por su familia. Días antes del incidente, el propio artista había expresado en sus perfiles su alegría por regresar a tierras colombianas.

Sin embargo, más allá del susto inicial, el cantante demostró su compromiso con los seguidores y ciudadanos locales. Aprovechando su enorme alcance en Instagram, utilizó su perfil para publicar y difundir los números de emergencia y líneas de atención disponibles en Colombia para todas aquellas personas que resultaran afectadas por el desastre natural.