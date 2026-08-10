Temblor en Colombia | Sandra Sandoval relata el momento de angustia que vivió en Medellín: 'Me vestí en el camino'

Sandra describió el descenso por las escaleras como un momento caótico, mientras otras personas también intentaban salir rápidamente del edificio.

La cantante panameña Sandra Sandoval relató los momentos de angustia que vivió durante el fuerte sismo registrado este lunes en Colombia, mientras se encontraba en un hotel de Medellín.

Sandra explicó que había estado en Chocó, donde se presentó junto a su equipo, pero salió de esa zona el domingo y llegó a Medellín durante la tarde. Tenía previsto regresar a Panamá este lunes.

La artista contó que se encontraba en un piso 14 cuando comenzó el movimiento.

Según relató, acababa de salir del baño cuando su hijo le advirtió que estaba temblando. En medio de la confusión, comenzó a tomar algunas de sus pertenencias, sin saber siquiera si debía vestirse completamente antes de evacuar.

"La experiencia fue muy muy muy... No se los puedo explicar", expresó Sandra, que estaba junto a su hermano Sammy en el lobby del hotel.

Sandra describió el descenso por las escaleras como un momento caótico, mientras otras personas también intentaban salir rápidamente del edificio.

"Logramos bajar como si estuviéramos jumaos. Había gente que venía corriendo detrás de nosotros y como yo no puedo correr tan rápido, solo decía: "Pásenme, pásenme", narró.

Al salir del edificio, encontró a su hija y a otras personas de su equipo llorando. El grupo permaneció alejado del edificio durante aproximadamente una hora, hasta recibir autorización para regresar.

La cantante aseguró que ella y sus acompañantes se encuentran bien, pero reconoció que la experiencia fue muy fuerte y que, después de lo ocurrido, solo quería regresar a Panamá.

“Yo quiero ir a la casa mía”, expresó Sandoval al contar cómo se sentía tras el sismo.

La artista también agradeció a sus seguidores y a todas las personas que se comunicaron con ella para conocer su estado y el de su equipo.

La mañana de este lunes se registró un terremoto 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano y el Servicio Geológico de Estados Unidos, que ubicó el epicentro cerca de San José del Palmar, en el oeste de Colombia, con una profundidad aproximada de 100 kilómetros. No se emitió alerta de tsunami.