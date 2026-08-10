Temblor en Colombia: Presidente Mulino ofrece apoyo tras sismo de magnitud 7,4

El pronunciamiento se produjo después del terremoto de magnitud 7,4 registrado la mañana de este lunes en el departamento del Chocó, Colombia .

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su solidaridad con Colombia y ofreció la colaboración de Panamá, dentro de sus capacidades, tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado la mañana de este lunes en el departamento del Chocó y percibido en varias zonas del territorio panameño.

“Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera, estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos”, expresó el mandatario a través de su cuenta en X.

Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos @AbelardoPTE 🙏🏻 — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) August 10, 2026

El pronunciamiento se produjo después del terremoto de magnitud 7,4 registrado la mañana de este lunes en el departamento del Chocó, Colombia. El movimiento también fue percibido en varias zonas de Panamá, especialmente en comunidades próximas a la frontera.

El Servicio Geológico Colombiano y el Servicio Geológico de Estados Unidos ubicaron el epicentro cerca de San José del Palmar, en el oeste de Colombia, con una profundidad aproximada de 100 kilómetros. No se emitió alerta de tsunami.

El alcalde de Cali manifestó que se registraron “afectaciones graves” que están siendo evaluadas con drones. Medios colombianos difundieron imágenes de fachadas desprendidas y daños en diferentes edificaciones.

En Bogotá, varios edificios fueron evacuados y numerosas personas salieron a las calles en medio del sonido de las sirenas. El terremoto se sintió con mayor intensidad en el oeste de Colombia y también fue percibido en Ecuador y Panamá.

La región aún enfrenta las consecuencias del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio y dejó más de 6.000 muertos.