Michael Jackson: imágenes inéditas revelan a Jaafar y Prince Jackson tras cámaras

Nuevas fotografías del rodaje de “Michael” ofrecen una mirada íntima a la producción del exitoso biopic de Michael Jackson, protagonizado por Jaafar Jackson.

Las imágenes, captadas en blanco y negro por Jourdynn Jackson, medio hermano del actor y sobrino del Rey del Pop, muestran ensayos, encuentros familiares y momentos detrás de cámaras de la película dirigida por Antoine Fuqua.

Nuevas fotografías del rodaje de “Michael” ofrecen una mirada íntima a la producción del exitoso biopic de Michael Jackson, protagonizado por Jaafar Jackson. En las fotos aparece Prince Jackson, hijo mayor de Michael Jackson y Debbie Rowe, acompañado por sus primos Jermajesty y Jaafar. Otra instantánea muestra al protagonista caracterizado como su tío frente a Kendrick Sampson, encargado de interpretar a Quincy Jones, histórico productor de “Off the Wall”, “Thriller” y “Bad”, fallecido en 2024 y reconocido en los agradecimientos especiales del filme.

Jourdynn explicó cómo obtuvo acceso privilegiado a la producción. “Gracias a Graham King por confiarme mi cámara en el set”, declaró a Entertainment Weekly. Sobre el respaldo del productor, añadió: “Graham vio una de mis fotografías de Jaafar en los ensayos, desde el principio, y creyó en lo que yo estaba captando. Estoy agradecido de que me diera la oportunidad de ser una mosca en la pared para capturar algunos de esos momentos”.

El fotógrafo aseguró que algunas de las imágenes más significativas surgieron antes de comenzar las grabaciones. “Algunos de mis favoritos son de los ensayos y la preproducción”, explicó. “Hubo momentos en que era solo Jaafar en la habitación, completamente concentrado y dándolo todo. Esos momentos intermitentes fueron realmente especiales de presenciar y fotografiar”.

Presenciar la transformación de su hermano también tuvo una dimensión familiar. “Ver a Jaafar transformarse en Michael fue como una experiencia de madurez”, afirmó. Jourdynn recordó además la preparación del protagonista: “Lo hemos visto estudiar el arte de Michael desde que era pequeño. Sabía que lo tenía en él, pero nada de esto habría sido posible sin su trabajo duro y dedicación. Las estrellas se han alineado de alguna manera. Estoy muy orgulloso”.

El reparto de “Michael” incluye a Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long como Katherine Scruse-Jackson, Miles Teller como John Branca y KeiLyn Durrel Jones como Bill Bray. Juliano Krue Valdi interpreta al artista durante su infancia y las primeras etapas de su ascenso con los Jackson 5.

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Las imágenes difundidas adquieren así un valor para los seguidores del artista, porque documentan el trabajo realizado fuera de cámara y la cercanía de la familia Jackson con el proyecto. También permiten observar la preparación que acompañó la interpretación de Jaafar antes del estreno.

El impacto comercial acompañó la expectativa alrededor de la producción. La película superó los 1.020 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en el biopic musical de mayor recaudación histórica. También llegó a formatos digital y 4K con contenido detrás de cámaras y prepara su estreno en Starz en Estados Unidos.

El éxito llevó a Lionsgate a avanzar con una secuela de “Michael”. Adam Fogelson, presidente del grupo cinematográfico del estudio, señaló que el estreno podría producirse “entre finales de 2027 y la primera mitad de 2028”.

Sobre los planes, Fogelson declaró: “Estamos enfocados principalmente en cómo asegurarnos de poder entregar, al precio correcto, la secuela más grande y mejor”. También confirmó que existen secuencias previamente grabadas aprovechables: “Ciertamente podremos aprovechar algunas cosas que filmamos anteriormente”.

La primera película había sido aplazada hasta abril de 2026 y atravesó rodajes adicionales valorados en 50 millones de dólares. Ese proceso dejó material extra, incluidas grandes secuencias musicales, que ahora podría incorporarse a una segunda entrega destinada a ampliar la historia cinematográfica de Michael Jackson.