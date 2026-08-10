Ed Sheeran y Courteney Cox protagonizan un caos en la cocina

El cantante británico fue visto luciendo el nuevo Rolex Oyster Perpetual 36 ‘Jubilee’, una pieza que combina tradición, color y una estética poco convencional dentro del catálogo de la firma suiza.

Ed Sheeran ha vuelto a situarse en el centro de la conversación entre aficionados a la alta relojería después de aparecer con uno de los lanzamientos más discutidos de Rolex.

La aparición ocurrió en un vídeo publicado en Instagram por Courteney Cox, reconocida mundialmente por su papel en Friends. En la grabación, la actriz comparte una escena doméstica con Sheeran mientras ambos intentan desenvolverse en la cocina. Entre platos, pasta y un resultado menos ordenado de lo esperado, la atención de los especialistas terminó desviándose hacia la muñeca del músico.

El experto en relojes de celebridades Niccoloy identificó el modelo como uno de los nuevos Oyster Perpetual presentados por Rolex durante la celebración del centenario de su histórica línea Oyster. La colección renovada incluyó varias propuestas, pero ninguna ha generado tantas reacciones como esta versión de 36 milímetros con esfera lacada y motivo tipográfico multicolor.

El diseño conocido como ‘Jubilee’ recupera una estética que Rolex utilizó décadas atrás. El patrón, también llamado en ocasiones esfera ‘Computer’, apareció originalmente en la década de 1980 y se caracterizaba por repetir el nombre de la marca mediante letras entrelazadas. La diferencia actual está en la ejecución cromática: el nuevo reloj incorpora diez colores distintos, aplicados mediante una técnica de tampografía de alta precisión que crea un mosaico visual mucho más atrevido.

Para Ed Sheeran, la elección encaja con una colección de relojes marcada por referencias exclusivas y modelos de fuerte personalidad. El artista posee numerosos Rolex y ha sido fotografiado anteriormente con piezas como el Land-Dweller, el Cosmograph Daytona ‘Le Mans’ y el conocido Rainbow Daytona, todos asociados a una de las colecciones privadas más comentadas entre músicos internacionales.

La llegada del Oyster Perpetual Jubilee también ha sido comparada con otros lanzamientos experimentales de Rolex. Uno de ellos fue el Oyster Perpetual ‘Celebration’ de 2023, cuya esfera azul turquesa estaba decorada con 51 círculos de diferentes colores. Aquella propuesta dividió a los seguidores de la marca entre quienes celebraron su apariencia cercana al pop art y quienes consideraron que se alejaba demasiado de la sobriedad histórica de Rolex.

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El ‘Celebration’ terminó conquistando a varias celebridades, entre ellas Tom Holland, Lionel Messi y Ryan Reynolds, antes de abandonar el catálogo. La firma también sorprendió posteriormente con la edición ‘Puzzle’, otro modelo que exploró códigos visuales menos tradicionales y reforzó una etapa de mayor experimentación dentro de la manufactura.

La elección de Sheeran confirma que estos relojes llamativos mantienen una fuerte presencia entre coleccionistas famosos. Más allá de su valor económico, el nuevo Rolex Jubilee de Ed Sheeran representa una tendencia creciente dentro de la relojería de lujo: reinterpretar diseños históricos con colores intensos, gráficos inesperados y referencias capaces de generar conversación.

El interés alrededor de esta referencia también responde a su contraste con la imagen clásica de la casa ginebrina. Frente a modelos asociados históricamente con elegancia discreta, el ‘Jubilee’ apuesta por una identidad visual inmediata, pensada para destacar. Esa combinación de herencia y ruptura explica por qué el reloj ha despertado atención desde su presentación y continúa alimentando conversaciones entre coleccionistas.

Mientras Courteney Cox buscaba resolver una escena culinaria caótica, el verdadero protagonista para los aficionados terminó siendo el reloj del cantante. Con su esfera multicolor y su historia ligada al legado Oyster, el modelo vuelve a demostrar que Rolex también sabe provocar debate sin abandonar su identidad.