Jorge Messi, el hombre clave detrás del camino de Lionel hacia la cima

Tuvo una relación cercana con el fútbol, durante su juventud jugó en categorías menores, aunque dejó esa actividad y posteriormente se concentró en su trabajo y en su familia.

La historia de Lionel Messi no puede contarse sin mencionar a Jorge Horacio Messi, su padre, representante y una de las figuras más importantes en el recorrido que llevó al futbolista argentino desde las canchas infantiles de Rosario hasta convertirse en una de las leyendas de la historia del fútbol. Jorge Messi falleció este sábado 8 de agosto de 2026, a los 68 años, en Rosario, Argentina, tras atravesar una prolongada enfermedad.

Mucho antes de convertirse en el representante del astro, Jorge llevaba una vida como la de cualquier hombre. Trabajaba en la industria siderúrgica, en la empresa Acindar, donde llegó a desempeñarse como supervisor. Era un hombre de trabajo y de perfil bajo, dedicado a sostener a su familia en Rosario.

Tuvo una relación cercana con el fútbol, durante su juventud jugó en categorías menores, aunque dejó esa actividad y posteriormente se concentró en su trabajo y en su familia.

En una entrevista con medios internacionales, su hijo, Lionel Messi, habló sobre la cercana relación que tenía con su padre, quien estuvo allí para sostenerlo en su carrera deportiva: “El respeto, el trabajo, la humildad… Mi viejo laburaba todo el día, se iba en la madrugada y no volvía hasta el otro día en la noche. Yo prácticamente no lo veía y, cuando llegaba, lo primero que hacía era llevarme a entrenar o ver algún partido… Yo veía todo el sacrificio que hacía él”.

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Jorge fue también quien luchó por conseguir un tratamiento para Lionel cuando fue diagnosticado con una deficiencia de la hormona de crecimiento. El tratamiento tenía un costo cercano a los 900 dólares mensuales.

La situación económica y las dificultades para garantizar el tratamiento de Lionel fueron determinantes para buscar una alternativa fuera de Argentina tras intentarlo con varios clubes. Así llegó una de las decisiones que cambiaría para siempre la historia de la familia: viajar a Barcelona para que Lionel, con apenas 13 años, realizara una prueba con el FC Barcelona.

El 17 de septiembre de 2000, Jorge acompañó a su hijo en aquel viaje. Mientras se evaluaba el futuro deportivo del pequeño futbolista, Jorge se convirtió prácticamente en su cuidador y principal compañía durante sus primeros meses en España.

Pero no solo se limitó a ser el padre que acompañaba. Con el crecimiento de la carrera de Lionel, asumió también el papel de representante y principal responsable de sus asuntos profesionales. Durante años participó en negociaciones contractuales, decisiones sobre su futuro deportivo, derechos de imagen y diferentes negocios vinculados con la marca Messi.

Su papel, sin embargo, trascendió los contratos. Para Lionel, Jorge fue durante décadas el padre que estuvo detrás de las decisiones, el hombre que lo acompañó desde sus primeros pasos y quien permaneció cerca mientras el niño de Rosario se transformaba en una figura mundial.

Lionel también contó que desde chico siempre necesitó la opinión de su padre después de un partido, quien era muy crítico y lo ayudó a mejorar. “Cuando nos veíamos, lo disfrutaba porque lo extrañaba y esperaba a que llegara para poder abrazarlo y estar con él”.

20 años después de debutar con la selección mayor de Argentina, Messi rompió en llanto tras anotar su primer gol con Argelia, se limpió el rostro, señaló a la cámara y dijo: ‘Te amo’ ‘Te amo’. El mensaje era para un espectador directo y muy especial, su padre; fue entonces cuando se conoció la condición de salud de Jorge.

Jorge Messi murió en Rosario a los 68 años, pero su historia quedará ligada para siempre a la de su hijo. Antes de los títulos, los récords y los reconocimientos que convirtieron a Lionel Messi en una leyenda, hubo un padre que creyó en su talento, lo acompañó cuando tuvo que dejar Argentina y estuvo a su lado en los momentos decisivos de una carrera que comenzó con un niño persiguiendo un sueño y terminó conquistando el mundo.