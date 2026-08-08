¡Llegó el chen chen! MiAmbiente autoriza bono anual de B/.300 para sus funcionarios

La resolución también establece exclusiones para los servidores públicos que no se encuentren en servicio activo a la fecha del pago , por situaciones como estar acogidos a una licencia sin sueldo, haber renunciado al cargo, haber dejado sin efecto su nombramiento o haber sido destituidos.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) autorizó el pago de un bono o gratificación anual de B/.300 para sus funcionarios, según una resolución publicada en la Gaceta Oficial Digital N.° 30585-B, del viernes 7 de agosto de 2026.

De acuerdo con el documento, el beneficio será pagado en diciembre de 2026 a los funcionarios que hayan laborado en el Ministerio de Ambiente y que hayan cumplido con la planificación institucional establecida hasta el 31 de junio de 2026, según los términos establecidos en la resolución.

El Ministerio señala que el bono tiene como propósito apoyar a los servidores públicos ante la carga económica de los gastos de fin de año.

Además, establece que el pago será de trescientos dólares y que MiAmbiente deberá gestionar los recursos presupuestarios necesarios para hacer efectivo el desembolso durante el mes de diciembre.

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La medida se fundamenta en disposiciones legales que permiten establecer programas de incentivos económicos y de bienestar para los servidores públicos.

¿Quiénes no recibirán el bono?

La resolución también establece exclusiones. No podrán recibir el bono los servidores públicos que no se encuentren en servicio activo a la fecha del pago, por situaciones como estar acogidos a una licencia sin sueldo, haber renunciado al cargo, haber dejado sin efecto su nombramiento o haber sido destituidos.

También quedan excluidos quienes estén separados del cargo por alguna autoridad competente.

La Oficina Institucional de Recursos Humanos será la encargada de realizar los trámites necesarios para organizar, calendarizar y ejecutar el pago del beneficio en diciembre de este año.