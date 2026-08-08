Jorge Messi | El FC Barcelona y el Real Madrid unen sus condolencias por la muerte del padre de Lionel

Jorge Messi falleció en la madrugada de este sábado a los 68 años en su ciudad natal , Rosario , al norte de Buenos Aires , informó el Sanatorio Centro , que no dio mayores detalles sobre las circunstancias del deceso .

Barcelona, España/El FC Barcelona ofreció este sábado "su más sincero pésame" por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del astro argentino Leo Messi, icono del club azulgrana.

"El presidente (Joan Laporta) y la junta directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça, Lionel Messi", afirmó el club azulgrana en un comunicado en sus redes sociales.

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Los directivos azulgrana trasladaron "en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi".

Jorge Messi falleció en la madrugada de este sábado a los 68 años en su ciudad natal, Rosario, al norte de Buenos Aires, informó el Sanatorio Centro, que no dio mayores detalles sobre las circunstancias del deceso.

El padre de Messi fue una figura fundamental durante toda la carrera del astro argentino.

Jorge Messi fue el sostén de su hijo cuando Leo, con 13 años, viajó a España para unirse a la disciplina del Barça, donde estuvo dos décadas y se convirtió en un mito.

El padre de Messi dejó su trabajo estable en Argentina para afrontar ese desafío junto al prodigio, lejos del resto de la familia, en tiempos difíciles que forjaron el carácter del '10' y la unión entre ambos.

"El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro club por confiarle los inicios y los años máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo", concluye el comunicado del conjunto azulgrana.

El Barça juega este sábado un triangular en Italia contra el Udinese y el Nottingham Forest en el que jugará con brazalete negro en señal de respeto a Jorge Messi.

También ha solicitado que se guarde un minuto de silencio en homenaje al padre de Messi.

El Real Madrid, principal rival del club azulgrana, también se unió a las condolencias generales por la muerte del padre del astro del fútbol mundial.

"El Real Madrid C. F., su presidente (Florentino Pérez) y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi", afirmó el club blanco en un comunicado oficial.

"Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos", añadió el Real Madrid.

Antes, la Federación Española de Fútbol (RFEF) también había expresado sus "condolencias" por la muerte de Jorge Messi.

"La RFEF lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi", afirmó la Federación Española en un mensaje en sus redes sociales.

"Desde el fútbol español queremos trasladar todo nuestro cariño y afecto a Lionel y a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor", añadió la RFEF.