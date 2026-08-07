Ivan Toney, futbolista inglés, acusado de agresión en discoteca de Londres tras incidente en diciembre de 2025

El diario británico The Sun informó el 8 de diciembre de 2025 que Toney había sido detenido tras un supuesto cabezazo .

Londres, Reino Unido/El atacante internacional inglés Ivan Toney, que disputó las semifinales del Mundial 2026, ha sido acusado de agresión tras un incidente ocurrido en una discoteca en diciembre de 2025, anunció el viernes la policía de Londres.

"Ivan Toney, de 30 años (...) ha sido acusado el jueves 31 de julio por agresión tras haber causado lesiones corporales reales" tras una investigación de la Metropolitan Police, anunció esta última en un comunicado.

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"La acusación se refiere a una agresión que se habría producido el 6 de diciembre de 2025 en una discoteca" del barrio de Soho en el centro de Londres, precisó la policía.

El diario británico The Sun informó el 8 de diciembre de 2025 que Toney había sido detenido tras un supuesto cabezazo.

El inglés, actual jugador del club saudita Al Ahli desde 2024, debe comparecer ante el tribunal de Westminster el 24 de septiembre.

"Ivan reconoce la acusación e, incluso si está lógicamente sorprendido, se alegra por tener la ocasión para blanquear su nombre ante la justicia", reaccionó un portavoz del futbolista.

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