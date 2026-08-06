Rodri da el 'sí' al Barcelona y abre la puerta a su traspaso desde el Manchester City

El talentoso mediocampista necesitará "un breve periodo de rehabilitación ", afirmó el club inglés.

Madrid, España/El centrocampista Rodri, elegido mejor jugador del Mundial 2026 ganado en julio por España, dio el "sí" al Barcelona "para abrir una negociación con el Manchester City" para su traspaso, señaló este jueves a la AFP una fuente del club azulgrana.

Rodri, de 30 años y Balón de Oro 2024, termina contrato con el Manchester City la próxima temporada. En los últimos días los medios han publicado el interés del Real Madrid por ficharlo.

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"Podemos decir que el Barça está hoy más cerca que ayer de poder plantearse este fichaje. ¿Significa eso que se vaya a hacer? No. No hay ninguna garantía", señaló la fuente del club catalán a la AFP.

"Lo que ha cambiado respecto a ayer, e incluso respecto a esta misma mañana, es que ahora contamos con el sí del jugador para abrir una negociación con el Manchester City", añadió.

"A partir de aquí, la operación puede salir adelante o no, pero esa es la novedad y el cambio sustancial respecto a la situación anterior", concluyó.

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Tras recibir la Copa del Mundo como capitán de España el 19 de julio en Nueva Jersey, Rodri fue "intervenido con éxito de una cirugía menor de espalda", señaló el City.

El talentoso mediocampista necesitará "un breve periodo de rehabilitación", afirmó el club inglés.

Formado en el Villarreal, donde dio sus primeros pasos como profesional (2015-2018), Rodri pasó una temporada en el Atlético de Madrid antes de fichar por el City en 2019.

Con Pep Guardiola en el banquillo se convirtió en una pieza clave del centro del campo. Alcanzó su cenit en 2024 cuando recibió el Balón de Oro tras proclamarse campeón europeo con España, un año después de conquistar la Champions con los Citizens.

Una grave lesión de rodilla lastró desde entonces su carrera hasta el Mundial, donde resurgió como la llave maestra del campeón y fue elegido el mejor jugador del torneo.

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