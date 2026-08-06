Policentro de San Isidro realizará 'Muelatón' con extracciones dentales gratuitas este domingo

La actividad se desarrollará el domingo 9 de agosto, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Policentro de San Isidro. La atención será por orden de llegada y los pacientes deberán presentar su cédula y cumplir con una evaluación médica previa.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Policentro de San Isidro será escenario este domingo 9 de agosto de una jornada gratuita de extracción de muelas, denominada "Muelatón", dirigida a personas de todas las edades que requieran este procedimiento odontológico.

La actividad se desarrollará desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., con atención por orden de llegada. Se pudo conocer que la jornada busca brindar una alternativa a pacientes que llevan meses esperando por una extracción dental.

El doctor Algis Torres, director regional del Ministerio de Salud, explicó que cualquier persona podrá acudir al Policentro para ser evaluada y, de cumplir con los requisitos médicos, recibir el procedimiento sin costo."Los pacientes serán atendidos conforme vayan llegando. Solo deben presentar su cédula y pasar por una evaluación inicial", indicó.

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Antes de la extracción, el personal de salud realizará un control de la presión arterial. Dependiendo de los resultados, el paciente será valorado por un médico antes de ser remitido al servicio de Odontología. Por su parte, la odontóloga Erika Díaz, coordinadora regional de salud bucal, explicó que la jornada estará enfocada principalmente en procedimientos curativos mediante la extracción de piezas dentales afectadas.

Añadió que las personas con hipertensión o diabetes deben acudir desayunadas y, en el caso de los pacientes diabéticos, es recomendable presentar un examen reciente de glucosa para facilitar la valoración médica. Las autoridades del Minsa también informaron que las cirugías de terceros molares (muelas del juicio) se realizarán a pacientes previamente seleccionados por el equipo de salud.

Señalaron que esta iniciativa pretende atender la alta demanda de pacientes que requieren extracciones dentales y adelantaron que no será la única actividad de este tipo. De acuerdo con el equipo médico, la intención es desarrollar nuevas jornadas en los próximos meses para ampliar el acceso a la atención odontológica gratuita en el distrito.

Con información de Kayra Saldaña