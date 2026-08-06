Acodeco inspecciona estaciones de combustible en Isla Colón para verificar surtidores y calidad del servicio

El operativo, desarrollado por la Acodeco en coordinación con la Secretaría Nacional de Energía y la DGI, incluyó la revisión de la calibración de los surtidores, los niveles de agua en los tanques de almacenamiento y la documentación de las estaciones de servicio.

Bocas del Toro/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), en coordinación con la Secretaría Nacional de Energía y la Dirección General de Ingresos (DGI), realizó un operativo de inspección en las estaciones de combustible de Isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro, con el objetivo de verificar que los surtidores estén correctamente calibrados y que se cumpla con la normativa vigente.

Durante la jornada, los equipos técnicos inspeccionaron diversas estaciones de servicio para comprobar que el combustible despachado corresponda a la cantidad indicada en los surtidores y que los sistemas de medición funcionen de manera adecuada.

Como parte del operativo, personal del Departamento de Metrología de la Acodeco revisó los niveles de agua en los tanques de almacenamiento de combustible, un aspecto clave para garantizar la calidad del producto que reciben los consumidores.

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Además de las verificaciones técnicas, las autoridades inspeccionaron la documentación de cada estación de servicio para confirmar que operen conforme a las disposiciones legales.

Según explicaron los funcionarios, estas acciones forman parte de una estrategia de vigilancia debido a la importancia del combustible para la economía y el impacto que cualquier irregularidad puede tener sobre los consumidores.

Las autoridades informaron que los operativos continuarán en otros puntos de Bocas del Toro con el propósito de garantizar la transparencia en la comercialización de combustibles y proteger los derechos de los usuarios.

Con información de Luis Palacios