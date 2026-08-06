Selección de Panamá | En Ecuador confirman partidos en Asia donde incluyen a los canaleros

La Federación Ecuatoriana de Fútbol oficializó los detalles del torneo en Japón, mientras en Panamá la participación de la sele sigue sin confirmación oficial.

Panamá/La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) oficializó que la selección de Ecuador regresará a la actividad internacional con una gira por Corea del Sur y Japón, programada para la fecha FIFA comprendida entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026.

El anuncio llega en medio de la transición que vive el combinado ecuatoriano, que aún no cuenta con un director técnico definido tras la salida de Sebastián Beccacece luego del Mundial 2026.

Otras noticias: México vs Panamá resultado: Canaleros ven rotos sus sueños de llegar al próximo Mundial Sub-20

Calendario en territorio asiático

La "Tricolor" abrirá su gira el 24 de septiembre ante Corea del Sur en el estadio Big Bird de Suwon, en lo que será su debut en el nuevo ciclo mundialista tras la Copa del Mundo, según diarios ecuatorianos.

Después, la delegación ecuatoriana viajará a Japón para disputar un torneo internacional de cuatro selecciones que reúne a los anfitriones, Panamá y Nueva Zelanda. El primer compromiso en suelo nipón será el 1 de octubre ante Japón, en el Estadio Internacional de Yokohama. Según los resultados, Ecuador jugará la final o el partido por el tercer lugar el 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio, donde —de avanzar— podría cruzarse justamente con los canaleros.

Otras noticias: José Fajardo y Azarías Londoño| Panameños se lucen con la U. Católica de Ecuador

La búsqueda del nuevo timonel

Mientras se define la logística de los viajes, la FEF trabaja contra reloj para designar al séptimo seleccionador durante la gestión de Francisco Egas. El nuevo cuerpo técnico tendrá la responsabilidad de liderar el proceso hacia la Copa América 2028 y las eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Entre los candidatos que han trascendido para tomar el banquillo figuran nombres de peso como Marcelo Gallardo, Guillermo Almada, Gustavo Costas y Robert Moreno. Sin embargo, la Federación no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre quién asumirá el mando del equipo para la gira asiática.

Otras noticias: Thomas Christiansen seguirá al frente de la selección de Panamá

Panamá, sin confirmación oficial

A diferencia de Ecuador, la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la participación de la sele en el cuadrangular de Japón. El presidente de la Fepafut, Manuel Arias, había adelantado durante el Mundial 2026 que los canaleros buscaban cerrar duelos amistosos de nivel para esta fecha FIFA, aunque sin confirmar entonces los detalles finales de la gira.

Antecedentes históricos

Ecuador buscará mejorar su historial ante las potencias de la AFC. Frente a Corea del Sur, el registro está igualado con una victoria por bando, siendo el duelo más reciente una derrota 2-0 en 2010. Ante Japón, el último enfrentamiento fue un empate 0-0 en septiembre de 2022, durante la preparación para el Mundial de Catar.