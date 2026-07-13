Thomas Christiansen seguirá al frente de la selección de Panamá

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó, a través de un comunicado oficial, que su Comité Ejecutivo decidió darle continuidad al proyecto deportivo iniciado en 2020 con Thomas Christiansen como entrenador de la Selección Mayor Masculina.

Según el documento, la FPF llegó a un acuerdo con el estratega hispano-danés que establece mecanismos para que sea el próximo Comité Ejecutivo —el cual será electo en diciembre— quien decida darle continuidad o no al proyecto, "sin poner en riesgo las finanzas de la federación".

Otras noticias: Mundial 2026 Inglaterra vs Argentina| Lionel Messi se enfrenta a lo desconocido ante los Tres Leones

Otras noticias: Mundial 2026: Noruega recibe un recibimiento triunfal histórico en Oslo tras su épico cuarto de final

El comunicado detalla que en los próximos días los representantes legales de la Federación Panameña de Fútbol y de Christiansen iniciarán el proceso de redacción del respectivo contrato. La federación aseguró que, tras un análisis minucioso y detallado, está convencida de que con Christiansen la selección nacional continuará evolucionando y brindando alegrías al país, además de crear mejores condiciones para todo el ecosistema del fútbol panameño, incluyendo a los clubes de las ligas federadas y al fútbol aficionado a través de sus ligas provinciales y de corregimiento.

La FPF agradeció a Christiansen su disposición durante el proceso de conversaciones, el cual —según el comunicado— se formalizará con la firma del contrato en las próximas semanas, dando así inicio a la nueva etapa del técnico al frente de la sele, que se extenderá desde el 1 de agosto de 2026 hasta la culminación del proceso mundialista 2030.

Otras noticias: El árbitro salvadoreño Iván Barton dirigirá la semifinal España-Francia

Cronología: la era Christiansen en la sele

22 de julio de 2020 — La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anuncia oficialmente a Thomas Christiansen como nuevo técnico de la selección mayor de Panamá, con miras a la clasificación al Mundial de Catar 2022.

8 de agosto de 2020 — El estratega hispano-danés llega al país en un vuelo humanitario procedente de Ámsterdam en plena pandemia, debiendo cumplir 14 días de aislamiento según disposición del Ministerio de Salud.

10 de octubre de 2020 — Debut en el banquillo: triunfo 1-0 sobre Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, en partido amistoso.

2021-2022 — Primer ciclo mundialista: la sele no logra el boleto a Catar 2022, cerrando en la quinta posición del Octagonal Final de Concacaf.

14 de junio de 2022 — Pese al traspié, la Fepafut confirma la renovación de Christiansen hasta junio de 2026, apostando por la continuidad del proyecto.

2023 — La sele alcanza la final de la Copa Oro, cayendo 1-0 ante México.

2024 — Panamá logra su histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2024.

16 de junio de 2025 — Con el triunfo 5-2 sobre Guadalupe en el debut de la Copa Oro 2025, Christiansen se convierte en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la selección panameña, al llegar a 73 encuentros, superando la marca de 72 partidos que dejó el colombiano Hernán Darío Gómez entre 2014 y 2018.

18 de noviembre de 2025 — Con victoria 3-0 sobre El Salvador, la sele asegura el boleto al Mundial 2026, terminando primera del Grupo A de la fase final de la eliminatoria de manera invicta.

Junio de 2026 — Mundial 2026 — En su segunda participación mundialista, Panamá no suma puntos: cae 1-0 ante Ghana, 1-0 ante Croacia y 2-0 ante Inglaterra, resultado que queda bajo análisis del comité ejecutivo de la FPF.

30 de junio de 2026 — Vence el contrato de Christiansen y de su cuerpo técnico con la Fepafut. Según reportó Ricardo Icaza de TVMAX Deportes, uno de los requerimientos del técnico para una eventual renovación —fuera de lo económico— era tener más control sobre las categorías menores, al menos Sub-20 y Sub-17.

9 de julio de 2026 — El comité ejecutivo de la FPF decide no renovar por el momento el contrato de Christiansen, argumentando que la medida es temporal y que cualquier decisión definitiva se tomará una vez que la nueva administración asuma el cargo, tras el proceso electoral programado para diciembre de 2026.

10 de julio de 2026 — En conferencia de prensa, el presidente de la Fepafut, Manuel Arias, junto al secretario Miguel Zúñiga y el director deportivo Jaime Penedo, confirman que no habrá técnico interino: la federación buscará nombrar a un director en propiedad, ya sea la renovación de Christiansen o un nuevo perfil, condicionado a la ratificación de la nueva junta directiva electa en diciembre.