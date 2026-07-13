Mundial 2026 Inglaterra vs Argentina| Lionel Messi se enfrenta a lo desconocido ante los Tres Leones

Estados Unidos/Todas las grandes selecciones han pasado por su corte y, una a una, escucharon el martillazo de la condena. Todas menos una: Inglaterra, un coloso al que Lionel Messi enfrentará por primera vez el miércoles en semifinales del Mundial 2026.

Salvo por los Tres Leones, campeones mundiales en 1966, el astro argentino ha enfrentado y vencido a los seis equipos restantes que han conquistado la Copa del Mundo. En algunos casos, les ha demostrado su impiedad en más de una ocasión.

Pero el destino nunca antes lo había cruzado con los inventores del fútbol, un combinado con el que la Albiceleste ha forjado una gran rivalidad, acentuada tras la Mano de Dios y el Gol del Siglo de Diego Maradona en el Mundial de 1986.

Hace cuarenta años el Pelusa eliminó 2-1 a los ingleses en cuartos de final del torneo en México con un par de dianas imborrables, una por ser anotada con el puño y la otra por ser una obra maestra del balompié.

"Jugué contra todos menos contra Inglaterra y es especial porque es una selección grande, una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así, más en una semifinal de un Mundial", dijo Messi tras la victoria el sábado 3-1 en alargue ante Suiza en cuartos de final de Norteamérica 2026.

Te puede interesar: Mundial 2026 semifinal| Lionel Messi ya piensa en Inglaterra y esto fue lo que dijo

- Alemania, el gran terror del Diez -

Argentinos e ingleses no se enfrentan en la mayor cita del fútbol desde la fase de grupos de Corea del Sur y Japón 2002, cuando los europeos vencieron 1-0 con un tanto de penal de David Beckham.

Para entonces Messi estaba próximo a cumplir 15 años y no había debutado con su país, ni siquiera con selecciones menores.

Considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, el Diez se estrenó con el equipo absoluto de Argentina en 2005.

Desde entonces pasaron por su guillotina, en mayor o en menor medida, Alemania, Brasil, Italia, Francia, Uruguay y España. Españoles y franceses jugarán la otra semifinal el martes en Arlington, cerca de Dallas.

Los alemanes le propinaron las derrotas más dolorosas en las Copas del Mundo, al eliminarlo en cuartos de 2006 (con Messi en el banco) y 2010, pero sobre todo venciéndolo en la final de Brasil 2014.

El goleador histórico de los mundiales, con 21 dianas, se vengó de los tetracampeones con sendas victorias en partidos amistosos: 1-0 en 2010 y 3-1, con un tanto suyo, en 2012.

A España, monarca en Sudáfrica 2010, solo la ha encarado en juegos de fogueo con un triunfo por bando.

- Triunfos simbólicos -

Pero contra las demás selecciones el historial incluye victorias simbólicas: a Francia la derrotó en la inolvidable final de Catar 2022 para ganar la tercera estrella albiceleste y a Italia en la Finalissima 2022.

A su gran rival, Brasil, lo arrasó en el mismísimo Maracaná: en la final de la Copa América 2021, el primer título de Messi con su selección, y una victoria 1-0, en noviembre de 2023, que acabó con la invencibilidad histórica como local de la Canarinha en la eliminatoria sudamericana.

A su otro adversario regional, Uruguay, le gana el pulso en trece enfrentamientos (ocho victorias, tres empates y dos derrotas), pero la Celeste lo despachó en penales en cuartos de la Copa América de Argentina 2011.

Frente a la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham, con la que pugnará en Atlanta, Messi no solo se enfrentará a lo desconocido sino también, sobre el papel, al equipo nacional más potente que ha enfrentado en meses.

Argentina llegó al sexto y último Mundial de su astro sin haber enfrentado europeos desde la final con Francia en 2022, salvo a la floja Islandia en el último amistoso antes del comienzo del torneo.

Chocó con sus pares sudamericanos en la clasificatoria y la Copa América de 2024, que ganó a Colombia, y ante conjuntos de menor nivel en los amistosos, como Angola, Puerto Rico, Mauritania, Honduras y Zambia.

Pero en Norteamérica 2026 ya está en la ronda de los cuatro mejores, a pesar de avanzar con mucho sufrimiento y gran dependencia de su capitán, de 39 años, goleador del certamen con ocho goles junto a Kylian Mbappé.

"Este grupo acostumbró a la gente a cosas que no son normales. No es fácil venir de ser campeón del mundo, de ganar todo lo que ganamos y otra vez seguir compitiendo y seguir estando a la altura", dijo Messi tras eliminar a los suizos.