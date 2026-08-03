Cambian medida cautelar a joven investigado por presunta pornografía infantil

El caso que se le sigue a un joven universitario de 18 años, imputado por la presunta comisión del delito de pornografía infantil.

Ciudad de Panamá/En las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna se llevó a cabo la audiencia de apelación en el caso que se le sigue a un joven universitario de 18 años, imputado por la presunta comisión del delito de pornografía infantil en la provincia de Panamá Oeste.

Durante la diligencia, se revisaron las medidas cautelares impuestas previamente por el juez de garantías, consistentes en el reporte periódico, el impedimento de salida del país y la estricta prohibición del uso de internet, descartándose la aplicación de la detención provisional.

El abogado defensor, Juan Carlos Gutiérrez, señaló que la decisión se fundamenta en la falta de elementos concluyentes presentados por el Ministerio Público para decretar la medida más severa.

"El juez de garantías determinó que existe lo que es debilidad probatoria en la investigación y se tiene que dar mucho más para poder decretar detención provisional", manifestó el abogado Gutiérrez tras concluir la audiencia de apelación.

La representación legal subrayó además que los peritajes científicos practicados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no han acreditado que haya existido difusión de material ilícito atribuible al investigado.

"Inicialmente, se inicia una investigación de difusión de este tipo de material, pero cuando vemos lo que es la investigación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se determina que no hay ningún tipo de difusión", explicó la defensa legal, añadiendo que evalúan la posibilidad de que exista una confusión de identidad con otra persona.

Tras la culminación de esta audiencia de apelación, el joven se retiró del recinto judicial para trasladarse a su residencia, mientras la causa entra en un periodo de investigación fijado en un plazo de seis meses.

Con información de Yamy Rivas.