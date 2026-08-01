Hombre de 25 años imputado por homicidio del ganadero de 75 años Pedro Araúz en Chiriquí queda detenido

Araúz, reconocido productor de la provincia de Chiriquí fue asechado frente a su finca y recibió varios disparos que le causaron la muerte.

Un juzgado de garantías del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Chiriquí ordenó la detención provisional de un ciudadano de 25 años, investigado por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado y robo agravado, por el crimen del productor y ganadero Pedro Antonio Araúz, ocurrido en el distrito de Bugaba.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de control, en la que la jueza de garantías concluyó que la medida cautelar era necesaria y proporcional, tras valorar los argumentos presentados por las partes.

Según explicó el Órgano Judicial, la juzgadora consideró que existe una vinculación fortalecida del imputado con los hechos investigados, además de advertir riesgos procesales como peligro de fuga y la posibilidad de afectar medios de prueba, razones por las que decretó la detención provisional mientras avanza la investigación.

¿Cómo ocurrió el homicidio del productor Pedro Antonio Araúz?

La investigación se originó por un hecho registrado el 27 de julio de 2026, cuando el productor y ganadero Pedro Antonio Araúz fue asesinado tras recibir un disparo en la cabeza frente a su finca, ubicada en el sector de Gariché Abajo, en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima había salido de su propiedad, donde acudió a revisar sus animales, cuando fue interceptada por varios sujetos que presuntamente la esperaban en las inmediaciones.

Las autoridades indicaron que los atacantes le dispararon en la cabeza y posteriormente se apoderaron del vehículo 4x4 en el que se movilizaba.

Vehículo fue recuperado horas después

Tras el crimen, unidades de la Policía Nacional localizaron el vehículo robado en el sector de Santa Marta, también en el distrito de Bugaba.

Posteriormente, agentes de la Policía y del Ministerio Píublico lograron dar con la captura de este hombre durante una diligencia de allanamiento desarrollada en el corregimiento de Aserrío de Gariché.