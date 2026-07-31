Caso Nadine Silvera: adolescente queda en detención preventiva por el asesinato de la abogada en Costa del Este

El Juzgado Penal de Adolescentes legalizó la aprehensión del joven, admitió la imputación por homicidio doloso agravado y ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones por el asesinato de la abogada y traductora Nadine de Jesús Silvera Pereira, ocurrido en marzo de este año.

Ciudad de Panamá, Panamá/La investigación por el asesinato de la abogada y traductora panameña Nadine de Jesús Silvera Pereira registró un nuevo avance judicial, luego de que el Juzgado Penal de Adolescentes ordenara la detención provisional de un adolescente por su presunta vinculación con el delito de homicidio doloso agravado.

La medida fue solicitada por la Fiscalía Segunda Superior de Adolescentes del Ministerio Público durante la audiencia de garantías, en la que el tribunal legalizó la aprehensión del menor, dio por presentada la imputación y determinó que la detención provisional era la medida cautelar más adecuada.

De acuerdo con la decisión judicial, la medida responde a la necesidad de proteger a la víctima sobreviviente y a los testigos, así como evitar el riesgo de fuga y la posible pérdida o alteración de elementos de prueba.

Te podría interesar: Ordenan detención provisional de imputado por homicidio de abogada en Costa del Este

La investigación está relacionada con el asesinato de Silvera Pereira, de 36 años, ocurrido la noche del 6 de marzo del presente año en la avenida Centenario, en Costa del Este.

Según las investigaciones, la víctima viajaba como copiloto en una camioneta cuando fue atacada de forma directa por hombres que se desplazaban en una motocicleta, en un hecho que las autoridades investigan como un crimen por sicariato. El Ministerio Público informó que este nuevo resultado judicial forma parte de las diligencias que se desarrollan para esclarecer el homicidio.

Además, recordó que por este mismo caso ya existe otro hombre bajo detención provisional, quien es investigado por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana por la presunta comisión de delitos contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado como cómplice primario, así como por asociación ilícita para delinquir en calidad de autor.