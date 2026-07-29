Corte no admite demanda que buscaba frenar, por inconstitucional, resolución del MICI sobre mina de Donoso

La acción buscaba que se declarara inconstitucional la Resolución 27 del 7 de abril de 2026, emitida por el MICI para ejecutar determinadas labores del Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina.

Ciudad de Panamá/La Corte Suprema de Justicia no admitió la demanda que buscaba frenar, por inconstitucional, la resolución del Ministerio de Comercio e Industria (MICI) que autorizó actividades de preservación y mantenimiento en la mina de Donoso, provincia de Colón.

La acción buscaba que se declarara inconstitucional la Resolución 27 del 7 de abril de 2026, emitida por el MICI para ejecutar determinadas labores del Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina.

La decisión fue adoptada el 7 de mayo de 2026 y comunicada mediante el Edicto 1037, fijado el 28 de julio en la Secretaría General de la Corte.

La demanda fue presentada por los abogados Juan Ramón Sevillano Callejas, Silvio Guerra Morales, Juan José Cerezo Castillo, Roberto Ruiz Díaz, Neftalí Jaén, Anselmo Guerra Morales, Cosme Idryz Moreno y Luis Antonio Castro Garibaldi.

El Plan de Preservación y Gestión Segura surgió después del cierre de las operaciones de extracción, procesamiento, transporte, exportación y comercialización de cobre. De acuerdo con el MICI, incluye medidas para prevenir daños a corto y mediano plazo, definir el personal necesario y mantener bajo control los equipos, materiales, estructuras y componentes ambientales de la mina.

La institución también había indicado que la ejecución del plan requiere cronogramas de monitoreo, autorizaciones de las entidades competentes y medidas especiales para el manejo de aguas, relaves y materiales peligrosos. Estas tareas forman parte del proceso de preservación del complejo minero mientras continúa pendiente una definición sobre su futuro.

También puede leer: Nuevo decreto autoriza exportación de material minero para eliminar riesgos

Cabe señalar que a este grupo ya la Corte le había rechazado una demanda de inconstitucionalidad contra decreto que sustenta manejo de material minero en Donoso. El Decreto Ejecutivo No. 5 de 1 de abril de 2026 fuera publicado en la Gaceta Oficial No. 30497 A desarrolla el artículo 115 del Código de Recursos Minerales y establece el marco para adoptar medidas destinadas a eliminar condiciones peligrosas que puedan resultar de las operaciones mineras.

Edicto: