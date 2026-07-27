Ministerio Público se alista para definir el futuro judicial de José Gabriel Carrizo; plazo de investigación vence este 28 de julio

Una vez concluya el término de investigación, el Ministerio Público contará con 10 días para presentar el escrito de acusación, solicitar el sobreseimiento o formular el requerimiento que corresponda, conforme a las pruebas y diligencias practicadas durante la investigación.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio Público deberá definir en los próximos días el curso del proceso penal seguido contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, luego de que el próximo martes 28 de julio venza el plazo inicial de seis meses de investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

La decisión cobra especial relevancia después de que la jueza de garantías Keila Martínez rechazara la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para declarar el expediente como causa compleja y ampliar el período de investigación. Con ese fallo, el proceso deberá continuar dentro de los plazos ordinarios establecidos en el Sistema Penal Acusatorio.

Una vez concluya el término de investigación, el Ministerio Público contará con 10 días para presentar el escrito de acusación, solicitar el sobreseimiento o formular el requerimiento que corresponda, conforme a las pruebas y diligencias practicadas durante la investigación.

En caso de presentarse una acusación formal, el Juzgado de Garantías deberá convocar la audiencia intermedia, fase en la que las partes debatirán la admisión de las pruebas. Si se cumplen los requisitos legales, el caso será remitido a un Tribunal de Juicio para la celebración del juicio oral.

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Durante las audiencias, la Fiscalía sostuvo que disponía de elementos suficientes para sustentar la investigación, aunque argumentó que aún tenía diligencias pendientes, razón por la que solicitó una prórroga. No obstante, la jueza Keila Martínez concluyó que no se configuraban los presupuestos legales para declarar el proceso como causa compleja y negó la extensión del plazo.

Mientras tanto, José Gabriel Carrizo continúa sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario e impedimento de salida del país, impuestas previamente por el Juzgado de Garantías.

El vencimiento del plazo de investigación marca un momento determinante para este proceso de alto perfil, ya que el Ministerio Público deberá decidir si presenta una acusación para llevar el caso a juicio o solicita otra salida procesal contemplada en la legislación vigente.

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