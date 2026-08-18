Ciudad de Panamá/El contralor general de la República, Anel Flores, reveló que en menos de mes y medio podría estar lista la auditoría relacionada con la compra de computadoras del Ministerio de Educación (Meduca). También cuestionó el tratamiento judicial de algunos casos de alto perfil, anunció investigaciones sobre Naturgy y Cable & Wireless y presentó una nueva herramienta que permitirá a los ciudadanos fiscalizar el avance físico y financiero de las obras públicas.