LPF resultados | Veraguas United se hace fuerte en casa y se acerca al líder de su conferencia

Carlos Hernández marcó su undécimo gol del torneo y Veraguas United llegó a 20 puntos, acercándose a la cima de la Conferencia del Oeste.

Panamá/Veraguas United se hizo fuerte en el Estadio Toco Castillo y celebró ante su afición una importante victoria por 2-1 sobre Tauro FC, en partido correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El conjunto veragüense tomó ventaja temprano en el encuentro. Alexis Cedeño abrió el marcador al minuto 17, mientras que cuatro minutos después, al 21', apareció el líder de goleo de la LPF, Carlos Hernández, para marcar el 2-0.

Con este tanto, Hernández llegó a 11 goles en la presente campaña, consolidándose como el máximo artillero del torneo.

Tauro FC reaccionó en la segunda parte y consiguió descontar al minuto 52, gracias a Jan Vargas, pero el conjunto albinegro no pudo encontrar el empate y Veraguas United terminó asegurando los tres puntos.

La victoria permite a Veraguas United llegar a 20 puntos y colocarse a solo dos unidades del líder de la Conferencia del Oeste, San Francisco FC, que suma 18 puntos, según los datos proporcionados para esta jornada. Por su parte, Tauro FC queda con 14 puntos en el cuarto lugar de la conferencia.

El triunfo representa un impulso importante para Veraguas United en la recta decisiva del Torneo Apertura 2026, con Carlos Hernández como una de sus principales figuras ofensivas.