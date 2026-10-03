Ejército bombardea la capital de Yemen, hutíes atacan instalación petrolera saudita

Los combates en Yemen se intensificaron en septiembre con un relámpago ofensivo de los hutíes.

El ejército regular de Yemen anunció el domingo que bombardeó la capital Saná, en poder de los combatientes hutíes proiraníes, los cuales afirmaron la víspera haber atacado instalaciones del gigante petrolero saudita Aramco en Riad.

Los enfrentamientos entre los hutíes y Arabia Saudita, que respalda al gobierno yemení reconocido internacionalmente, se han recrudecido desde su reanudación en julio, lo que marca una nueva escalada del conflicto en Oriente Medio.

El ejército regular yemenita reivindicó en X "bombardeos devastadores contra objetivos vitales de la milicia terrorista hutí en Saná y Sadah", sin dar más detalles.

Corresponsales de la AFP en Saná informaron haber escuchado al menos cinco explosiones en distintos sectores de la capital y vieron dos aviones de combate lanzando misiles.

Previamente, la cadena Almasirah, afín a los combatientes antigubernamentales de Yemen, reportó el lanzamiento de misiles sauditas contra la red de telecomunicaciones en Sadah, bastión de los hutíes en el norte de Yemen.

De acuerdo con los hutíes, la capital ya había sido blanca de bombardeos el jueves por primera vez en varios años.

El canal no proporcionó información sobre posibles víctimas.

A su vez, los hutíes anunciaron el sábado que atacaron en dos ocasiones instalaciones del grupo petrolero saudita Aramco, una en septiembre en la ciudad portuaria de Yanbu -principal terminal petrolera del reino, y en agosto en el sur del país.

Los bombardeos "precisos y directos" provocaron "incendios en los lugares señalados", afirmó el portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree.

Los combates en Yemen se intensificaron en septiembre con un relámpago ofensivo de los hutíes. Estos tomaron el control de la costa del mar Rojo, reforzando su dominio sobre el estrecho estratégico de Bab el Mandeb, después de decretar un bloqueo de la flota saudita.

La escalada agrava además una situación humanitaria y crítica en Yemen, inmerso desde hace más de una década en una guerra civil.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió el viernes que la crisis alimentaria en el país más pobre de la península árabe amenaza con volverse "absolutamente devastadora".