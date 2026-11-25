Los hutíes apuntaron el miércoles contra un puerto en el mar Rojo, en Arabia Saudita, tras bombardeos sauditas en Yemen contra el de Hodeida, uno de los principales puertos controlados por los combatientes proiraníes.

Los precios del petróleo cerraron alza el miércoles, impulsados por un resurgimiento de las tensiones militares en el Oriente Medio que hace temer una perturbación del suministro.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en enero ganó un 3,51% a 94,61 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en el mismo mes avanzó un 1,99% hasta 83,68 dólares.

"Finalmente, no estamos tan cerca de una resolución (del conflicto) como el mercado había anticipado recientemente", dijo a la AFP John Kilduff, analista de Again Capital.

Los hutíes apuntaron el miércoles contra un puerto en el mar Rojo, en Arabia Saudita, tras bombardeos sauditas en Yemen contra el de Hodeida, uno de los principales puertos controlados por los combatientes proiraníes.

También reivindicaron por la mañana ataques contra una refinería en el este de Arabia Saudita y el que había alcanzado el martes la torre más alta del distrito financiero de Riad, que alberga el riquísimo fondo soberano saudita (PIF), por segunda vez en menos de una semana.

Paralelamente, la agencia marítima británica UKMTO informó de varios ataques recientes contra buques en el estrecho de Ormuz.

"Hoy hay suficientes factores desfavorables que contribuyen a mantener los precios al alza", estima Kilduff.

Sin embargo, en las últimas semanas, "la mejora de la oferta de petróleo ha prevalecido sobre la escalada de los riesgos de seguridad en torno al estrecho de Ormuz", subrayan los analistas de ING.

La capacidad de los productores del Golfo para adaptarse a las nuevas restricciones y mantener elevados volúmenes de exportación se ha "vuelto evidente", destaca Tamas Varga, analista de PVM.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) se reúne este fin de semana y debería presentar una nueva base de referencia de la capacidad de producción de sus miembros.