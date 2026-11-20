Tres misiles lanzados por los hutíes con dirección a Riad fueron interceptados, informó poco después la coalición encabezada por Arabia Saudita contra los hutíes desde 2015.

Dos explosiones se escucharon la mañana del sábado en la capital de Arabia Saudita, informó un periodista de la AFP, tras una alerta de seguridad sobre un peligro potencial.

El incidente se produjo después de que la coalición liderada por Arabia Saudita, que combate a los hutíes de Yemen, atacara la ciudad portuaria de Hodeida, en el mar Rojo, y otros objetivos en una "operación especial" el viernes.

El grupo proiraní había amenazado con tomar represalias.

Previo a las explosiones, las autoridades saudíes emitieron una alerta en la que afirmaban que Riad se encontraba "bajo una amenaza aérea hostil".

Más tarde, la defensa civil levantó la alerta y declaró que "el peligro ha pasado".

Tres misiles lanzados por los hutíes con dirección a Riad fueron interceptados, informó poco después la coalición encabezada por Arabia Saudita contra los hutíes desde 2015.

Los hutíes de Yemen dijeron en la red X que estaban atacando objetivos en toda Arabia Saudita, incluido Riad.

El reino es blanco de ataques frecuentes de los hutíes proiraníes desde la reanudación de las hostilidades en el vecino Yemen.

La coalición liderada por Arabia Saudita también los ataca con bombardeos recurrentes.