En el marco del Día Mundial de la Infancia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presentó los resultados de su más reciente estudio sobre la situación de la niñez en Panamá, que revela importantes desafíos en materia de pobreza, acceso al agua potable, educación y salud.

Bajo el lema “La niñez en la encrucijada, el futuro se escribe contigo”, el informe advierte que, pese a los esfuerzos realizados por el país para garantizar los derechos de la población infantil, el 35% de los niños, niñas y adolescentes vive en condiciones de pobreza monetaria.