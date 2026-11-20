El comité velará por que las obras respeten el diseño original del templo. Los especialistas ya escanearon la catedral y la capilla de San Antonio y esperan contar con los modelos en tres dimensiones entre finales de noviembre y principios de diciembre.

Coclé/Penonomé/La Iglesia católica presentó en Penonomé un comité técnico de vigilancia integrado por personas de la comunidad que dará seguimiento a la restauración de la catedral San Juan Bautista, afectada por el terremoto del 9 de octubre.

La tarea del Comité será vigilar que las intervenciones conserven los detalles arquitectónicos que caracterizan al templo.

Primero hemos llamado a un grupo de personas de la comunidad para que formemos este equipo y comencemos a mirar el trabajo que haya que hacer dentro de la renovación o reconstrucción del templo”, explicó el párroco José Domingo Rodríguez.

Indicó que los especialistas continúan examinando y fotografiando las paredes y que todavía no hay una fecha para iniciar las obras.

Escanean la catedral de Penonomé y la capilla de San Antonio

El arquitecto Ricardo Herrera explicó que el comité buscó apoyo profesional para evaluar tanto la catedral como la capilla de San Antonio. Explicó que un equipo de arquitectos completó el escaneo de la catedral San Juan Bautista de Penonomé y de la capilla de San Antonio y que, a partir de esas imágenes, podrán medir las estructuras y estudiar qué intervenciones necesita cada una.

En ambos edificios se completó un escaneo por nube de puntos, una técnica que permite crear una réplica en tres dimensiones de cada estructura, tomar medidas y examinar sus detalles.

“Con este gemelo digital nosotros guardamos ya la información de cómo está la Catedral en este momento y cómo la vamos a poder reconstruir a futuro”, dijo Herrera. El arquitecto espera que los resultados estén listos entre finales de noviembre y principios de diciembre para entregarlos a quienes se encargarán de las intervenciones.

Durante la presentación del comité, los asistentes también vieron por primera vez las imágenes del terremoto que captó una cámara de vigilancia.

Novenas de la Inmaculada Concepción

Mientras avanzan los estudios, la parroquia celebrará las novenas de la Inmaculada Concepción de María todos los días a las 6:00 p. m., en el espacio donde antes se instalaban los juegos mecánicos. En ese mismo lugar se oficiará la misa campal de la solemnidad.

Por la tarde habrá una misa de acción de gracias. La procesión tendrá un recorrido distinto al habitual: se dirigirá hacia el mercado y subirá por la avenida Central.

Con información de Nathali Reyes.