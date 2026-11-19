En Chiriquí se han detectado cerca de 23 casos de malaria, según el reporte de TVN Noticias. Bugaba, David y Barú son los distritos donde se concentra la mayor cantidad de casos.

Chiriquí/El Ministerio de Salud (Minsa) busca a 10 personas que dieron positivo por malaria y aún deben iniciar tratamiento en Chiriquí.

Patricio Camarena, jefe de Control de Vectores del Minsa en la provincia, detalló que su equipo ya localizó a otras cuatro personas, quienes reciben tratamiento.

“Nos hacen falta diez, que vamos a empezar en el día de hoy a buscar a esa gente”, dijo Camarena. Explicó que había conversado con varias de ellas y que algunas todavía viajaban hacia Chiriquí. El funcionario pidió a quienes dieron positivo que se acerquen a una instalación de salud para comenzar el tratamiento.

Camarena indicó que el registro provincial pasó de 11 a “20 y pico de casos”. La cifra ronda los 23. La mayoría de las personas diagnosticadas procedía de Merca Panamá y otras llegaron de la comarca Ngäbe Buglé y de Darién.

Como parte del seguimiento en Chiriquí, el personal de Control de Vectores toma muestras de sangre a quienes viven con las personas diagnosticadas y a los vecinos de las viviendas cercanas. Los equipos también nebulizan las áreas donde se han detectado casos. Camarena pidió a los residentes que permitan la toma de muestras y eliminen los criaderos de mosquitos.

En Merca Panamá, el Minsa también ha reforzado la vigilancia. El 11 de noviembre, la entidad anunció que su equipo de Epidemiología había realizado 850 pruebas de malaria a trabajadores informales del mercado. Además, se decretó a nivel nacional alerta sanitaria.

Con información de Demetrio Ábrego.