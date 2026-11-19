El Ministerio de Salud mantiene la vigilancia sanitaria en la provincia ante el movimiento laboral de residentes hacia otras regiones del país.

Bocas del Toro/La vigilancia sanitaria por malaria en Bocas del Toro continúa activa tras confirmarse que en esta provincia no se han reportado casos autóctonos de la enfermedad, según informó el Ministerio de Salud. No obstante, las autoridades sanitarias contabilizan cuatro casos importados correspondientes a residentes locales que se trasladan por motivos laborales fuera de la región.

De acuerdo con la información oficial, estas infecciones se han detectado en Bocas del Toro, pero su origen se ubica en otras zonas donde las personas realizan sus jornadas de trabajo. Entre los puntos señalados figuran Panamá Este, Darién, Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé.

Al explicar el comportamiento de estos diagnósticos, el Dr. Daryl Padmore, director regional de Salud de Bocas del Toro, señaló: "Así que son casos que hemos detectado en la provincia, pero que se han originado en otras áreas. Generalmente, son personas que, debido a su tipo de trabajo que realizan, la labor que realizan, viven en Boca del Toro, pero laboran en áreas como Darién, Panamá Este, la comarca Nobe y también de Chiriquí".

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Vigilancia comunitaria

Frente a este escenario, el Minsa ha reforzado las acciones de vigilancia en las comunidades con el propósito de detectar a tiempo cualquier contagio y frenar la transmisión local. Las autoridades piden a la población estar atenta a señales asociadas a la malaria y buscar atención médica sin demora.

Entre los síntomas de malaria que motivan a acudir a un centro médico oportuno se mencionan las fiebres, los escalofríos, la palidez y la anemia. Reconocer estas molestias a tiempo permite iniciar el seguimiento correspondiente en las instalaciones de salud habilitadas.

A la par de la búsqueda de atención médica, el Ministerio de Salud insiste en las medidas de prevención dentro de cada vivienda. La recomendación principal consiste en revisar los alrededores y eliminar recipientes con aguas estancadas, una acción directa para impedir que se reproduzca el mosquito de malaria.

Con el reforzamiento de estas medidas en Bocas del Toro, las autoridades sanitarias buscan mantener controlado el panorama local mientras se monitorea la movilidad de trabajadores hacia provincias como Darién, Panamá Este, Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé.

Con información de Luis Palacios.