Bocas del Toro/La provincia de Bocas del Toro se mantiene bajo un aviso de prevención debido a condiciones climáticas y marítimas inestables que se registrarán en la región.

Ante este panorama, la directora regional del Sinaproc, Sandra Blake, hizo un llamado urgente a la ciudadanía a mantenerse alerta: "Pendiente siempre a los anuncios oficiales que dan los diferentes medios oficiales sobre el cuidado y pendiente de sus hijos, aquellos que van a estar en playa y río".

Asimismo, Blake instó a las familias a redoblar la supervisión sobre los menores: "Mucho cuidado al pendiente, ya que se puede dar este alguna cabeza de agua, estar siempre los que van a cruzar en algún tipo de lancha sus dispositivos de seguridad".

Las autoridades reiteran a los residentes y visitantes en Bocas del Toro evitar ingresar a zonas de playas y ríos con alto riesgo, así como acatar todas las recomendaciones de seguridad marítima para prevenir incidentes durante este periodo de inestabilidad climática.

Con información de Luis Palacios.