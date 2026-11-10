Encuentran 178 piezas de madera de almendro, especie cuya tala está prohibida en Panamá

El hallazgo se produjo durante las labores de vigilancia que desarrolla MiAmbiente para detectar posibles actividades forestales ilegales.

Un total de 178 piezas de madera aserrada de almendro de montaña, una especie cuyo aprovechamiento está prohibido en Panamá, fueron encontradas por funcionarios del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) durante un operativo de fiscalización en la provincia de Bocas del Toro.

El material forestal estaba a un costado de la vía que conduce hacia la comunidad de La Gloria y no contaba con marcas, numeración ni documentación que permitiera acreditar su procedencia legal.

Durante la inspección, personal de la Dirección Regional de MiAmbiente contabilizó 178 piezas de madera, con un volumen aproximado de 3.60 metros cúbicos, sin códigos que las vincularan con permisos de aprovechamiento o movilización forestal.

Ante la ausencia de documentación y mecanismos de identificación, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar de dónde proviene la madera y establecer posibles responsabilidades.

MiAmbiente presume que el hallazgo podría estar relacionado con una infracción a la legislación forestal vigente. Por el momento, no se ha informado sobre personas aprehendidas ni se ha identificado a los responsables de la extracción o traslado del material.

¿Por qué está prohibida la tala del almendro de montaña en Panamá?

La madera encontrada corresponde al almendro de montaña (Dipteryx oleifera / Dipteryx panamensis), una especie forestal protegida cuyo aprovechamiento está prohibido en el territorio nacional.

De acuerdo con MiAmbiente, la legislación panameña no contempla la emisión de permisos para su tala o extracción, independientemente de que se destine a actividades comerciales o particulares.

Además, esta especie figura en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esta clasificación establece controles sobre el comercio internacional de la especie para evitar que su aprovechamiento amenace su supervivencia.

Panamá mantiene restricciones al aprovechamiento forestal

La entidad recordó que continúa vigente la suspensión por cinco años de los permisos de aprovechamiento en bosques naturales, establecida mediante la Resolución N.° DM-0587-2024, sustentada en la Ley 1 de 1994.

La medida forma parte de las disposiciones nacionales dirigidas a regular la explotación de los recursos forestales y proteger los ecosistemas.

En el caso de Bocas del Toro, las autoridades deberán determinar la procedencia de las 178 piezas encontradas y establecer si existió una extracción, movilización o aprovechamiento contrario a la normativa ambiental.