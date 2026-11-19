Las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de malaria en la provincia de Veraguas relacionado con el brote registrado en Merca Panamá. Se trata de un hombre residente en esta provincia que, por motivos laborales, viaja con frecuencia hacia el área de Merca Panamá para transportar productos agrícolas.

De acuerdo con los epidemiólogos, el paciente trabaja en el traslado de productos agrícolas desde Veraguas hacia Merca Panamá, donde realiza la descarga de mercancía y posteriormente regresa a su provincia.