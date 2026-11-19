La Procuraduría General de la Nación inició una investigación de oficio por la presunta contaminación relacionada con el deterioro de plantas de tratamiento de aguas residuales en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, situación que ha generado preocupación entre los residentes por los malos olores y la proliferación de mosquitos.

La investigación fue iniciada por la Fiscalía Superior de Ambiente, luego de que TVN Noticias diera a conocer las denuncias sobre las condiciones de estas instalaciones y las posibles afectaciones a las comunidades cercanas.