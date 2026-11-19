El cantautor panameño espera estar en Panamá en 2028 para apoyar a la coalición de cara a las elecciones de 2029. También cuestionó el clientelismo al referirse a la administración del presidente José Raúl Mulino.

Ciudad de Panamá, Panamá/Rubén Blades confirmó que apoyará a la coalición Vamos y a su equipo, del que mencionó a Juan Diego Vásquez y a Gabriel Silva.

El cantautor, quien ha expresado su deseo de regresar a Panamá y pasar más tiempo en el país, recordó cuándo asumió ese compromiso. “Ya yo me comprometí en 2024 con los muchachos de Vamos y las muchachas de Vamos. Yo estoy con ellos 100%, o sea, yo voy a ayudarlos en todo lo que yo pueda, de todas las formas que yo pueda”, dijo Blades.

Sobre lo que espera hacer en Panamá en 2028, explicó que “una de las cosas que espero poder hacer es estar aquí en el 2028 para poder ayudar a explicar por qué es necesario aquí en nuestro país considerar un paradigma distinto al paradigma que tenemos ahora mismo, porque es absurdo creer que manteniéndonos dentro de la misma situación vamos a crear algún cambio”.

Señaló que cree que "el cambio lo van a dar los jóvenes; nosotros, las personas de más edad, podemos ayudar con nuestra experiencia, por supuesto, pero la juventud de Panamá tiene también la responsabilidad de crear un mejor país y yo creo que Vamos, a través de Juan Diego, de Gabriel Silva, Zúñiga, a toda la gente que está trabajando ahora mismo, yo creo que tenemos una oportunidad de cambiar las cosas”.

El pasado 25 de septiembre, la Coalición Vamos entregó firmas al Tribunal Electoral para convertirse en partido político. El exdiputado Juan Diego Vásquez figuraría como presidente de dicha coalición. La decisión de Vamos de convertirse en partido se produce después del desempeño electoral alcanzado por Vamos en las elecciones de 2024, cuando al menos 30 autoridades resultaron electas mediante la libre postulación bajo la coalición, entre ellas diputados a la Asamblea Nacional, alcaldes y representantes de corregimiento.

Su evaluación de la administración de Mulino

Al responder cómo evalúa la administración del presidente José Raúl Mulino, Blades centró su respuesta en el clientelismo.

“Nada va a cambiar en nuestro país hasta que cambie el paradigma administrativo que tenemos, que está basado en el clientelismo. Lo he dicho mil veces, lo he escrito mil veces. Mientras el país esté basado en clientelismo, yo no creo que vamos a ir a ninguna parte”, manifestó.

“Así que cuando se me habla del avance o de una administración, yo no estoy hablando, yo no considero que eso es un avance, yo considero que el avance se producirá cuando cambiemos el paradigma. Ahora mismo lo que estamos haciendo es adquirir deuda para pagar la deuda; los ingresos fiscales han descendido, la inversión extranjera ha descendido, hay mucha apatía, me parece que hay mucho pesimismo que yo no entiendo, porque también dicen que Panamá es el país más feliz del mundo”, dijo.

Digo, seremos felices en algunas cosas, en otras no. Yo creo que hay un Panamá posible y yo no creo que ningún gobierno que se mantenga dentro del esquema del clientelismo y el paradigma de administración pública que hay hoy va a tener éxito en mejorar la calidad de vida de los panameños”, agregó.

Blades también ha expresado públicamente que contempla hacer una pausa en los escenarios y que sus presentaciones de 2026 y 2027 podrían ser las últimas. Además de su apoyo a Vamos, tiene proyectos personales por los que espera pasar más tiempo en Panamá.

Con información de Yami Rivas.