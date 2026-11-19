La iniciativa busca mejorar el acceso a los servicios de salud y reducir las desigualdades en la atención médica, mediante una mayor coordinación entre el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS).

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete autorizó la suscripción de un contrato de préstamo por hasta $40 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a financiar la primera fase del Programa de Apoyo a la Eficiencia y Equidad del Sistema de Salud de Panamá.

La autorización quedó establecida mediante el Decreto de Gabinete del 2 de noviembre de 2026, publicado en Gaceta Oficial, que también contempla el establecimiento de una línea de crédito condicional por hasta $120 millones para desarrollar el programa en tres operaciones independientes, cada una por un monto de hasta $40 millones.

La iniciativa busca mejorar el acceso a los servicios de salud y reducir las desigualdades en la atención médica, mediante una mayor coordinación entre el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS), el fortalecimiento de la gestión de medicamentos y la ampliación de los servicios de atención primaria en comunidades indígenas y rurales.

De acuerdo con el documento, la primera operación tendrá un costo total de hasta $50 millones, de los cuales $40 millones corresponderán al financiamiento del BID y hasta $10 millones al aporte local.

Entre los componentes del programa figura la implementación de un modelo de gestión y provisión integrada de servicios entre el Minsa y la CSS, así como el desarrollo de una planificación conjunta y una cartera de servicios homologada. También se contempla avanzar en la Estrategia Nacional de Salud Digital 2025-2030, mediante una plataforma de interoperabilidad y la implementación de la historia clínica electrónica.

En cuanto a la cobertura, se proyecta beneficiar al menos a 1,583,000 personas a través de las acciones de integración del sistema y gestión farmacéutica. Adicionalmente, unas 514,000 personas de comunidades indígenas y rurales recibirían atención mediante la Estrategia de Extensión de Cobertura, que contempla intervenciones en 24 distritos priorizados, donde el 60% de la población es indígena.

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El plan también incluye la construcción de seis instalaciones de salud en Guna Yala, la comarca Emberá-Wounaan y el distrito de Pinogana, en Darién. A esto se suma la rehabilitación y equipamiento de tres almacenes regionales de medicamentos, con un alcance estimado de 1.5 millones de beneficiarios.

El préstamo tendrá un plazo de 15 años, con un periodo de desembolso de cinco años y amortizaciones mediante cuotas semestrales. La tasa de interés estará vinculada a la referencia SOFR a tres meses, más el margen aplicable del BID.

El Ministerio de Salud será la entidad ejecutora del programa, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá a su cargo la gestión del financiamiento. El decreto también establece que el Gobierno deberá incluir en los presupuestos de cada vigencia fiscal las partidas necesarias para cubrir el capital, los intereses y las comisiones del préstamo.