La disponibilidad de la propiedad no modifica las conclusiones forenses conocidas ni confirma las sospechas expresadas por familiares sobre responsabilidades de otras personas en el caso.

El apartamento de Airbnb en el que falleció la actriz Hayden Panettiere volvió a recibir huéspedes después de permanecer varias semanas fuera de servicio. La propiedad, situada en Greenville, Carolina del Sur, reapareció disponible para reservas meses después de la muerte de la intérprete, ocurrida el 16 de agosto de 2026.

El alojamiento está ubicado en el complejo Judson Mill Lofts y cuenta con una habitación y un baño. Las fotografías publicadas en la plataforma muestran un sofá cama desplegable, aparentemente similar al lugar donde Panettiere descansaba antes de su fallecimiento. No se ha confirmado que sea exactamente el mismo mueble.

La reapertura trascendió después de que un visitante contara que se enteró durante su estancia de lo sucedido allí. Pese a conocer el antecedente, describió el apartamento como “limpio” y aseguró haber tenido “una gran estadía”.

Panettiere, reconocida por sus actuaciones en Héroes y Nashville, murió a los 36 años. La oficina forense determinó que el fallecimiento se produjo por una sobredosis accidental relacionada con pastillas que contenían fentanilo. Las autoridades no encontraron lesiones traumáticas ni circunstancias sospechosas en el lugar.

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La actriz había llegado al alojamiento la noche anterior acompañada de su novio, Brian Hickerson. Según el informe policial, durante las diligencias posteriores él entregó a los investigadores una bolsa con pastillas que estaban en posesión de Panettiere.

Su madre, Lesley Vogel, cuestionó públicamente la influencia de Hickerson en la vida de su hija. En un comunicado afirmó: “Aunque mi hija y yo estábamos distanciadas, no era por falta de cariño o amor”. Luego añadió: “Era por la participación de un individuo tóxico que creo que condujo a su muerte”.

Vogel también sostuvo: “Esta persona en su vida, de la que llevábamos bastante tiempo intentando deshacernos, estaba con ella en el momento de su muerte, y esa persona era Brian Hickerson”. Sus declaraciones expresan una acusación personal, no una conclusión establecida por las autoridades. Hickerson había enfrentado anteriormente cargos por violencia doméstica y una condena relacionada con esa situación.

A través de su abogado, Hickerson indicó que “la muerte de Hayden sigue bajo investigación” y consideró “importante permitir que esa investigación avance”. Su declaración también señaló que los investigadores “no encontraron indicios de crimen”.

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La Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) fue contactada para colaborar con las pesquisas. Sobre esa intervención, Vogel comentó: “Me lleva a creer que aún hay preguntas sobre lo que ocurrió”.

Zach Hickerson, hermano de Brian, relató que aquella mañana acudió a la iglesia y después intentó contactar a la pareja para almorzar. “Cuando salí de la iglesia, llamé y les envié mensajes a ambos”, explicó a TMZ. Al no recibir respuesta, fue hasta el edificio y golpeó la puerta del apartamento.

Según Zach, Brian despertó y ambos intentaron auxiliar a la actriz. “Cuando entramos e intentamos despertar a Hayden para almorzar, nos dimos cuenta de que estaba inconsciente”, contó. Llamaron al 911, administraron Narcan y realizaron maniobras de reanimación hasta la llegada de los paramédicos.

La llamada de emergencia quedó registrada a las 13:51 y el fallecimiento fue declarado a las 14:32. Los intentos médicos no consiguieron salvarla. Vecinos aseguraron que no habían percibido situaciones inusuales antes de la intervención de los servicios de emergencia.

Ahora, el apartamento vuelve a ofrecerse como alojamiento turístico, mientras permanecen las preguntas familiares sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la actriz.