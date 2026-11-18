En ambos países corresponde preservar la presunción de inocencia hasta que existan resoluciones judiciales sobre los hechos investigados.

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, enfrenta nuevas acusaciones relacionadas con presunto material de abuso sexual infantil. La Policía Nacional de Filipinas presentó una denuncia penal con tres señalamientos que serán examinados por la fiscalía del país asiático. El caso se suma al procedimiento abierto en Estados Unidos, donde permanece detenido desde el 10 de noviembre.

Las autoridades filipinas atribuyen dos de los señalamientos a presuntas actividades de ofrecimiento, distribución, venta o exportación de ese material. El tercero corresponde a su supuesta posesión. La presentación de la denuncia policial no equivale a una condena ni significa que los fiscales hayan formulado ya una acusación judicial definitiva.

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La investigación comenzó en Cebú, donde Markle había residido anteriormente. Su hijo, Thomas Markle Jr., denunció que había descubierto fotografías y videos de presunto abuso infantil entre las pertenencias de su padre. Según su relato, el material incluía numerosos archivos y objetos guardados en cajas.

Al describir su reacción ante el hallazgo, Markle Jr. declaró: “Supe de inmediato que aquello era sumamente ilegal y que, si no me deshacía de ello, acabaría en la cárcel por mucho tiempo. Me sentí traicionado, enfadado y asqueado; y me di cuenta de que tenía que denunciarlo”.

Tanto Thomas Markle como su hija Samantha Markle negaron las acusaciones. Por su parte, la policía filipina obtuvo el 29 de octubre una autorización judicial para examinar los dispositivos incautados. El análisis forense continúa y las autoridades no descartan que aparezcan nuevas pruebas o que se evalúen otros posibles cargos.

El expediente filipino había comenzado a conocerse públicamente el 22 de octubre, cuando se difundió la denuncia del hijo. Según la información publicada, este encontró un teléfono con un video de quince minutos y fotografías guardadas en cajas. Esas afirmaciones forman parte de su testimonio.

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La investigación también provocó controversia cuando el secretario de Interior filipino, Jonvic Remulla, planteó inicialmente una posible implicación del denunciante. Posteriormente, las autoridades retiraron ese señalamiento y ofrecieron disculpas públicas a Markle Jr.

En paralelo, agentes federales estadounidenses arrestaron al padre de la duquesa de Sussex el 6 de noviembre en una residencia para personas mayores de Florida. La actuación siguió al descubrimiento de material investigado en dos espacios de almacenamiento que había alquilado en Los Ángeles desde 2008.

Tras comparecer ante un tribunal, Markle obtuvo inicialmente libertad bajo fianza, con arresto domiciliario y vigilancia electrónica. También recibió restricciones para utilizar internet, relacionarse con menores y desplazarse fuera de determinadas zonas autorizadas por la justicia.

Sin embargo, el 10 de noviembre fue detenido nuevamente después de intentar cortar su dispositivo de vigilancia. Desde entonces permanece encarcelado sin fianza. En el proceso federal estadounidense está acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y podría recibir hasta 20 años de prisión si un tribunal lo declara culpable.

La jueza encargada del caso ordenó evaluaciones físicas y de salud mental para determinar si el acusado puede comprender el procedimiento y colaborar adecuadamente con su defensa. Esa revisión no constituye por sí misma un diagnóstico ni determina su responsabilidad penal.

El tribunal solicitó antecedentes médicos, una relación de síntomas y resultados de pruebas psicológicas y psiquiátricas, además de las conclusiones de una especialista independiente. La documentación debía estar disponible a más tardar el 20 de noviembre.

Por ahora, los procedimientos de Filipinas y Estados Unidos avanzan por vías diferentes. Las nuevas imputaciones policiales deberán ser evaluadas por fiscales filipinos, mientras la justicia estadounidense mantiene abierta su causa.