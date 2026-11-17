El encuentro del sábado dejó como imagen destacada a las dos intérpretes con el mismo peinado frontal.

Belinda convirtió su aparición sorpresa en un concierto de Karol G en un viaje a la estética de los años 2000. La cantante mexicana recuperó su característica trencita sobre la frente y, frente al público, también se la acomodó a la artista colombiana, un gesto que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El encuentro ocurrió el sábado 14 de noviembre de 2026, durante la segunda presentación de Karol G en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. La intérprete de Bella traición apareció como invitada especial de la gira Viajando por el Mundo Tropitour y compartió escenario con la anfitriona para recordar varias canciones de su repertorio.

El peinado fue uno de los detalles más comentados de la noche. Belinda volvió a llevar una pequeña trenza frontal, asociada a su imagen juvenil y a los primeros años de su carrera musical. Sin embargo, esta vez no fue la única en lucirla: la propia mexicana se encargó de reproducir el estilo en Karol G.

La escena unió dos momentos distintos del pop latino. Para los seguidores que conocieron a Belinda durante la década de 2000, la trencita formaba parte de una imagen reconocible, vinculada a canciones que acompañaron aquella etapa. Al compartirla con la colombiana, ambas recuperaron ese detalle en pleno concierto.

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Ángel, Luz sin gravedad y Bella traición fueron los tres temas que interpretaron juntas. Belinda salió al escenario con un conjunto azul y plateado, decorado con brillos, mientras el público recibió su aparición con aplausos y acompañó las canciones con sus voces.

La participación no se limitó a la música. Antes de cantar, la invitada dedicó unas palabras a Karol G para reconocer su influencia entre las nuevas generaciones y su manera de proyectarse ante el público. “Eres un gran ejemplo a seguir y además impones mucha moda para todas las niñas”, expresó Belinda.

La declaración tuvo una referencia particular para quienes siguen su trayectoria desde pequeña. La cantante retomó una expresión que había pronunciado años atrás y que posteriormente se volvió viral. Así, el encuentro reunió tanto una frase reconocida por sus seguidores como uno de sus peinados más recordados.

Los videos del momento comenzaron a compartirse en plataformas digitales. En ellos, la trenza de Belinda y Karol G adquirió protagonismo junto con las interpretaciones musicales. La aparición permitió que el público observara una colaboración inesperada y, al mismo tiempo, recordara la imagen de la artista mexicana en sus comienzos.

La visita de Belinda fue la segunda sorpresa consecutiva de la cantante colombiana en México. Un día antes, el viernes 13 de noviembre, Thalía había acompañado a Karol G durante la primera noche de conciertos en el mismo recinto.

En aquella presentación, ambas interpretaron Piel morena y ¿A quién le importa?, dos canciones vinculadas al repertorio de la artista mexicana. De esta manera, los conciertos reunieron en noches sucesivas a Thalía y Belinda, cada una con temas conocidos por diferentes generaciones de seguidores.

La presentación formó parte de una serie de conciertos de Karol G en la capital mexicana. En ese contexto, la participación de Belinda destacó por combinar una colaboración musical con un elemento visual que el público identificó con sus comienzos artísticos.

La trencita, que había acompañado a Belinda durante sus primeros éxitos, reapareció esta vez en un escenario compartido con Karol G, en medio de una presentación que combinó canciones, recuerdos y referencias a la moda de los años 2000.