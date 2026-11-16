Cindy Crawford y Rande Gerber venden la casa de Presley tras su muerte: el precio y los detalles

Ambos asuntos han vuelto a situar a la familia en la atención pública, sin que hasta ahora se conozcan nuevas determinaciones sobre las circunstancias exactas del caso<

Estados Unidos/La modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber pusieron a la venta la vivienda de su hijo Presley Gerber, fallecido a los 27 años en septiembre de 2026. La propiedad, situada en el exclusivo sector de Hollywood Hills, Los Ángeles, salió al mercado ocho semanas después de su muerte, mientras siguen sin resolverse las circunstancias del fallecimiento.

Según Page Six, el inmueble se ofrece por 3,6 millones de dólares, equivalentes aproximadamente a 3,1 millones de euros. La operación supone una nueva noticia relacionada con la familia, que atraviesa un periodo marcado por la pérdida del joven y las preguntas pendientes sobre sus últimas horas.

Presley murió el 20 de septiembre de 2026 en un centro residencial de recuperación ubicado en Santa Mónica, California. Había ingresado en esas instalaciones apenas un día antes. Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente la causa de su fallecimiento, un dato pendiente para sus padres.

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La muerte está siendo investigada como una posible sobredosis. Sin embargo, esa línea de investigación no equivale a una conclusión definitiva y no permite afirmar que haya sido la causa del deceso. Tampoco se han divulgado resultados oficiales que esclarezcan qué ocurrió durante la estancia de Presley en el centro.

De acuerdo con lo publicado, Crawford habría solicitado información sobre los acontecimientos comprendidos entre el ingreso de su hijo y su muerte. También se ha planteado la posibilidad de que la familia emprenda acciones legales contra el establecimiento, aunque no se ha confirmado la presentación de ninguna demanda.

Mientras esas cuestiones permanecen abiertas, la residencia que ocupaba Presley busca comprador. El joven la había adquirido en marzo de 2023 por 3,4 millones de dólares. El precio anunciado ahora supera en 200.000 dólares aquella cifra, sin que esa diferencia permita establecer por sí sola el resultado económico de una eventual venta.

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La casa se encuentra en una zona residencial de acceso controlado, rodeada de vegetación y con vistas a un cañón. Su arquitectura responde al estilo de mediados del siglo XX y su distribución integra espacios interiores con áreas exteriores destinadas al descanso.

El inmueble tiene cerca de 280 metros cuadrados y dispone de cuatro dormitorios y tres baños. Entre sus instalaciones figuran una piscina climatizada, un jacuzzi, una sauna y una piscina de inmersión en agua fría. También cuenta con una casa de huéspedes independiente, independiente de la residencia.

La vivienda ya había aparecido en informaciones sobre los días posteriores al fallecimiento. Según reportó TMZ, Cindy Crawford y Rande Gerber fueron vistos saliendo de la casa al día siguiente de la muerte de Presley. Días más tarde, el empresario regresó solo para realizar las primeras gestiones relacionadas con el inmueble.

La decisión de ponerla a la venta se conoce en un contexto familiar delicado, aunque no se han divulgado públicamente los motivos concretos de la operación. Por ello, no es posible atribuirla a una razón determinada ni establecer una relación directa con las investigaciones sobre el fallecimiento.

Tampoco se ha informado sobre posibles compradores, ofertas recibidas o una fecha prevista para cerrar la transacción. El anuncio inmobiliario establece únicamente el precio inicial de salida y describe las características de la residencia que Presley compró tres años antes.

Así, mientras la propiedad permanece disponible en el mercado de Los Ángeles, sigue pendiente una conclusión oficial sobre la muerte del hijo de Crawford y Gerber. .