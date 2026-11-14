Ariana Grande vuelve a dejarse ver con Ricky Álvarez, el latino que conquistó su corazón

La presencia de ambos ante los fotógrafos confirmó públicamente la continuidad del romance retomado este año.

Ariana Grande y Ricky Álvarez volvieron a aparecer juntos ante las cámaras, esta vez durante el estreno de la película Focker-In-Law, celebrado el 11 de noviembre de 2026. La cantante y el fotógrafo posaron en la alfombra roja, una aparición que marcó un nuevo momento público de su reconciliación, diez años después de haber terminado su primera relación sentimental.

La historia de ambos comenzó en el ámbito profesional. Álvarez trabajó como bailarín en Honeymoon Tour, la gira de Grande desarrollada entre 2014 y 2015. Durante ese periodo compartieron ensayos, presentaciones y viajes relacionados con los compromisos musicales de la artista, antes de iniciar un vínculo amoroso alrededor de abril de 2015.

Ricky Álvarez es un artista mexicano-estadounidense nacido en San Diego, California. Aunque inicialmente desarrolló su carrera como bailarín profesional, posteriormente decidió concentrarse en la fotografía, disciplina que convirtió en su principal actividad laboral. También ha trabajado como director y ha integrado su experiencia con el movimiento corporal en diferentes proyectos visuales.

El fotógrafo fundó All Things Mean, una empresa de medios dedicada a crear fotografías y videos para marcas. Entre las compañías con las que ha trabajado se encuentran Nike, Adidas, Calvin Klein, Ulta Beauty, KKW Beauty, Coach y Puma. Su actividad profesional se ha desarrollado, por tanto, más allá de los escenarios donde inicialmente coincidió con la intérprete estadounidense.

El primer romance entre Grande y Álvarez comenzó a llamar la atención en junio de 2015, cuando fueron vistos besándose durante un concierto de la cantante relacionado con las celebraciones del Orgullo en Nueva York. En los meses siguientes continuaron apareciendo juntos, aunque procuraron mantener buena parte de su relación fuera de la exposición mediática.

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En febrero de 2016, la pareja posó durante una fiesta de Spotify Creators en Los Ángeles, una de sus apariciones públicas más reconocidas de aquella etapa. Meses después, en mayo, Grande habló brevemente de su relación en una entrevista con Billboard y aseguró que estaban “felices”.

Sin embargo, la relación terminó en julio de 2016. En aquel momento, la cantante publicó mensajes enigmáticos sobre el cambio en la red social X, mientras una fuente confirmó posteriormente la separación a People. Pese a la ruptura, personas cercanas a la artista señalaron que ambos conservaron una amistad.

Una década más tarde, los rumores sobre una posible reconciliación comenzaron a circular en junio de 2026. Grande y Álvarez fueron vistos almorzando juntos en Austin, Texas, meses después de que la cantante terminara su relación con Ethan Slater, su compañero de reparto en Wicked.

Las versiones sobre el acercamiento continuaron cuando una fuente contó a People que la cantante y el fotógrafo habían pasado juntos el fin de semana del 4 de julio. Aunque inicialmente se trataba de encuentros observados y comentarios de personas cercanas, la pareja terminó haciendo pública su nueva etapa sentimental.

En agosto de 2026, Ariana Grande confirmó su relación con Ricky Álvarez en Instagram mediante una publicación que incluía fotografías en las que aparecía tomada de la mano de él. La imagen ofreció una señal pública de su reconciliación, después de varios meses de especulaciones sobre el estado de su vínculo.

Su aparición conjunta en el estreno de noviembre representó otro paso en esa nueva etapa. Mientras Grande continúa vinculada a la música y al cine, Álvarez mantiene una trayectoria independiente en fotografía y dirección. Ambos regresaron a una alfombra roja como pareja, diez años después de su primera historia de amor.